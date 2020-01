Tagli di capelli corti 2020: le tendenze

Sono per chi vuole cambiare, sono per chi ha coraggio da vendere, sono per chi non ha paura di esprimere la propria personalità: i tagli di capelli corti 2020 che seguono le tendenze hanno un mood grintoso. Ma senza abdicare a un tocco di femminilità e romanticismo.

Le ispirazioni per i tagli di capelli dell’anno arrivano dalle passerelle della moda 2020, ma anche dalle proposte dei brand leader di settore, dagli hairstylist che fanno tendenza e dalle dive più copiate.

Il bob è senz’altro ancora il taglio corto più scelto. Mantenendo un minimo di lunghezza, permette di giocare con le acconciature e sbizzarrirsi con gli accessori. Ci sono, poi, proposte originali che non sono per tutte, come il bowl cut, il taglio a scodella.

Se avete in programma un appuntamento dal parrucchiere, presentatevi con le idee chiare dando un’occhiata alle tendenze in fatto di tagli di capelli corti 2020.

5 tagli di capelli corti 2020