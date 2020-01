Tagli di capelli lunghi 2020: le tendenze

Sono sensuali e super versatili: i tagli di capelli lunghi 2020 seguono le tendenze dettate da sfilate e hair stylist, ma anche le idee che hanno reso indimenticabili i look delle celebrities.

Tra tutti i tagli di capelli del 2020, del resto, quelli lunghi sono i più eleganti e adatti a red carpet e occasioni speciali, soprattutto perché perfetti per acconciature complesse e originali.

La frangia, come per i tagli corti e per i medi, è un must irrinunciabile, adatta com’è sia ai capelli lisci che ai mossi. Bionde, rosse e castane potranno trovare tra le proposte la migliore nell’esaltare le colorazioni alla moda.

Se avete passato l’inverno a farvi crescere i capelli per fare un taglio di capelli lungo dal parrucchiere di fiducia, ecco le tendenze che hanno convinto le celeb da cui lasciarvi ispirare.

6 tendenze per i tagli di capelli lunghi 2020