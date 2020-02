Taglio di capelli bob: il caschetto da rubare alle celebrities

Il taglio di capelli bob è tra le proposte di tendenza 2020 più amate: ecco il caschetto da rubare alle celebrities, da cui lasciarsi ispirare al prossimo appuntamento con il parrucchiere.

Con frangia o ciuffo, liscio o mosso, corto o più lungo, quasi un lob, il caschetto è un taglio intrigante e femminile ma anche facile da gestire. Rispetto ai tagli di capelli corti è più versatile e consente acconciature con i tanti accessori alla moda. Rispetto al taglio lungo è più pratico, si asciuga presto e regala una grande personalità con i colori di stagione.

Sono tante le star che lo hanno scelto per i look più belli, e a loro ci siamo ispirate per le proposte di taglio bob da copiare!

Taglio di capelli bob: 7 idee di caschetto dalle celebrities