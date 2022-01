Direttamente dal camerino di Che Tempo Che Fa, Filippa Lagerback ci mostra un altro dei suoi strepitosi look: un tailleur rosa scuro che profuma di primavera e di street style. La bella e talentuosa conduttrice è una vera icona di stile, grande appassionata di moda, e ogni volta che propone un suo outfit non sbaglia un colpo. Sia che si tratti di una mise sul lavoro, in famiglia o nel tempo libero Filippa Lagerback riesce sempre a stupirci.

Anche questa volta quindi, con il completo di lana giacca e pantalone firmato Paul Smith, della collezione inverno 2022, ha saputo regalarci un’emozione fashion degna di nota. Un modello casual in una nuance fresca e travolgente, che ci riporta con la mente alle temperature miti della bella stagione.

Il tailleur sfoggiato da Filippa Lagerback ha una giacca con revers, accompagnata a una semplice t-shirt bianca girocollo rimborsata in vita; i pantaloni hanno un taglio dritto, due tasche laterali oblique e un nastro a elastico in vita che dona quel sapore sporty chic che li rende davvero unici. La showgirl ha scelto di completare l’outfit abbinando un paio di décolletés bianche dalla punta affilata firmate Jimmy Choo.

Per il make-up Filippa ha optato per un ombretto dalle tonalità pastello, una riga di eyeliner e labbra nude, mentre i capelli sono lasciati cadere sulle spalle in maniera molto naturale. Un total look fresco e dinamico, che sancisce ancora una volta la bellezza e la versatilità di un capo come il tailleur che nel corso degli anni sa sempre reinventarsi adattandosi alle nuove tendenze.