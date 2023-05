Filippa Lagerback sulla malattia di Bossari: "Non ho mai pensato a un domani senza Daniele"

Filippa Lagerback riporta alcuni dettagli sulle condizioni di salute del marito, Daniele Bossari, e racconta della lotta contro il cancro alla lingua: “Sta bene, è in fase di follow up, ma prima che un paziente oncologico sia guarito, ci vogliono anni”, dichiara la showgirl nel corso di un’intervista per il Corriere della Sera.

“Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele”, sostiene la conduttrice 49enne. “Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio, ho fatto ciò che era giusto”.

Durante il difficile decorso della patologia, la coppia, sposata da 22 anni, non ha mai smesso di tenersi per mano e, Filippa Lagerback, si sofferma sul ruolo fondamentale giocato dall’amore e dalla positività nella cura di una persona malata:

Quanto la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore dà forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. E in questo me la cavo abbastanza.

L’ex vincitore del Grande Fratello, già nel settembre del 2022, aveva rivelato su Instagram della battaglia contro il tumore alla lingua, spiegando come stesse affrontando questi mesi di chemioterapia. Per parlare di un argomento così delicato ha deciso di utilizzare una metafora molto interessante.

Nella didascalia del post, infatti, ha cercato di descrivere il proprio stato di salute paragonandosi alla figura dell’appeso, uno degli arcani dei tarocchi: “Rappresenta perfettamente la condizione in cui mi sono trovato”, ha scritto sui social.

Nell’impossibilità di sfuggire il dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica ho attraversato la tempesta (…). A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità, ora lo so bene.

Oggi, l’ex modella di origini svedesi, racconta come l’approccio positivo e la fiducia nei medici, abbiano permesso di raggiungere grandi risultati: “Ci siamo affidati alla scienza (…). Certo, il cancro fa paura e anch’io ho avuto momenti di grande dolore, ma li ho superati”.