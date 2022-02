Una vera icona di stile Elodie, che riesce sempre a stupire e lasciare senza fiato, proprio come negli ultimi scatti social che la ritraggono con indosso un tailleur. Ma non un modello qualsiasi, bensì un capo firmato Miu Miu che ridisegna letteralmente i codici stilistici di uno degli abbigliamenti femminili più intramontabili.

Ed ecco che Elodie, con questo tailleur e la sua allure grintosa ci consegnano quello che sarà il capo must have per la primavera 2022: un completo che arriva direttamente dalle ultime sfilate Miu Miu e che detterà le tendenze delle prossime stagioni.

Una giacca, dal taglio cropped, una gonna longuette a vita bassissima, cintura loggata e intimo nude a vista, per un look total black dal sapore rock e chic insieme. Gli orli del tailleur sono tagliati a vivo e restano volutamente sfilacciati a vista sul bordo bianco in contrasto, sia all’altezza delle maniche, sia sulla vita che al fondo della skirt. Una scelta stilistica che porta la firma inconfondibile della direttrice creativa della maison, Miuccia Prada.

E se il tailleur è stato uno degli outfit passepartout nel lungo inverno 2021-2022, come anche il blazer, questa giacca è certamente il pezzo mancante da avere nei nostri armadi. Da abbinare con gonna midi, proprio come ha fatto Elodie, o a pantaloni dal taglio sartoriale.

Immaginatela perfetta anche sopra a un jeans o ad un pantapalazzo, così come a maxy skirt dai toni accessi o floreali. Insomma una giacca versatile per accompagnare tutti i nostri look: dall’outfit giorno fino a quello sera. Ideale per essere portata completamente abbottonata o come capo spalla, sopra a micro top e camicie oversize, per ricreare un gioco di volumi e lunghezze che non passa mai di moda.