The Crown 4: cast, uscita, Diana e anticipazioni 

La terza stagione è stata appena rilasciata su Netflix e già impazzano rumors e anticipazioni su cast e uscita di The Crown 4, quarta stagione della seguitissima serie tv dedicata alla Regina Elisabetta II. D’altronde sta per entrare in scena Lady Diana, la principessa triste amata non solo dagli inglesi ma dagli appassionati di gossip aristocratico di tutto il mondo.

Archiviata la Lilibet col volto dolce e adolescenziale di Claire Foy, è ora Olivia Colman a portare la corona della matura sovrana d’Inghilterra in un periodo di tempo che va dall’elezione a primo ministro del laburista Harold Wilson, nel 1964, fino al giubileo per celebrare i venticinque anni dalla sua ascesa al trono, nel 1977: anni in cui la regina è alle prese con il matrimonio in crisi della Principessa Margaret e Antony Armstrong-Jones e con le prime vicissitudini amorose del Principe Carlo. The Crown 3 ci lascia nell’Inverno del malcontento del 1978-1979, mentre il matrimonio della Principessa Margaret sta andando a rotoli.

Cosa aspettarsi da The Crown 4? Ecco cosa sappiamo sul cast, la comparsa di Diana e Margaret Thatcher, l’uscita e le anticipazioni.

Cast di The Crown 4

Confermato gran parte del cast della terza stagione, a partire da Olivia Colman, nel ruolo della regina, e Tobias Menzies in quello del Principe Filippo d’Edimburgo. Helena Bonham Carter è la Principessa Margaret, mentre il Principe Carlo è interpretato da Josh O’Connor. A Erin Doherty il ruolo della Principessa Anna e a Emerald Fennell quello di Camilla Shand.

Due le new entry della quarta serie: Emma Corrin, come Diana Spencer, e Gillian Anderson come Margaret Thatcher.

Emma Corrin, che debutterà prossimamente al cinema nel dramma storico Misbehaviour ed è stata una delle protagoniste della serie tv Pennyworth, si è detta estremamente entusiasta del nuovo progetto.

Morgan ha commentato che: “Emma è un talento eccezionale che ha subito attirato la nostra attenzione quando si è presentata per la parte di Diana Spencer. Oltre all’innocenza e alla bellezza di una giovane Diana, ha anche – in abbondanza – la maturità giusta per portare in scena una donna straordinaria che passò dall’essere una teenager sconosciuta alla donna più iconica della sua generazione“.

Diana in The Crown 4

Scatti rubati su un set in Spagna mostrano Josh O’Connor ed Emma Corrin interpretare il Principe Carlo e la Principessa e Diana durante il tour australiano, nel 1983, primo viaggio ufficiale per il Principe William che alll’epoca aveva nove mesi. L’attrice ha indossato due abiti celebri di Lady D, uno rosa a pois e un altro acquamarina disegnati dallo stilista Donald Campbell.

The Crown 4: uscita

Il nuovo capitolo della serie tv Netflix si concentrerà sugli eventi del ventennio Ottanta-Novanta, su Carlo e il suo matrimonio con Lady Diana, i figli, William ed Henry, e la sua relazione con Camilla. Ancora non è stata rilasciata una data per la programmazione di The Crown 4.

The Crown 3, invece, è in onda dal 17 novembre su Netflix (dal 18 novembre per 28 giorni, il primo episodio è visibile senza abbonamento fino al 15 dicembre)

Anticipazioni

Secondo voci di corridoio, per le Istagioni 5 e 6 la Regina Elisabetta II potrebbe avere il volto di Imelda Staunton, la crudelissima Dolores Umbrige di Harry Potter.

Anticipazione a cui Netflix ha fatto seguire immediata smentita: “Stiamo ancora girando la stagione numero 4 di The Crown e non abbiamo ancora commissionato alcuna ulteriore stagione, pertanto ogni indiscrezione su eventuali nuovi membri del cast è pura speculazione“, si legge nella nota ufficiale.