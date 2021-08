The Front Runner-Il vizio del potere: un film sulla vera storia di Gary Hart

The Front Runner-Il vizio del potere è la vera storia del politico Gary Hart, considerato il favorito tra i democratici alle elezioni presidenziali alla fine degli Anni ‘80. Il film è un adattamento cinematografico del romanzo del 2014 All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid del giornalista e sceneggiatore americano Matt Bai. Il lungometraggio sarà in onda in prima tv su RaiTre, il 28 agosto 2021 alle 21:20.

La trama segue le vicende del senatore del Colorado, candidato alle presidenziali negli Stati Uniti d’America del 1988 per il Partito Democratico. Vide sfumare la sua corsa alla nomination a causa di uno scandalo legato a una relazione extraconiugale con la modella Donna Rice Hughes. Hart era tra i senatori più in vista nel perido dal 1975 al 1987.

Nel 1984 è tra i candidati alla presidenza ma non ottiene la carica. Ci riprova nel 1988, risultando tra i probabili vincitori grazie a un’efficace campagna elettorale. Le tre settimane precedenti al raggiungimento del suo sogno cambiano tutto quanto. Il politico viene coinvolto in uno scandalo sessuale che metterà in dubbio tutto ciò che vuole rappresentare.

Le riprese del film sono iniziate il 18 settembre 2017 e si sono svolte tra Atlanta e Savannah e il primo trailer del film viene diffuso il 30 agosto 2018. A dirigere la pellicola c’è la mano dello sceneggiatore e produttore canadese Jason Reitman. Protagonista del biopic il candidato all’Oscar Hugh Jackman, affiancato da altri attori di talento come Vera Farmiga, J.K. Simmons e Alfred Molina.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Telluride Film Festival il 31 agosto del 2018 e il 7 settembre successivo al Toronto International Film Festival. È uscito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 7 novembre 2018. In Italia ha debuttato al cinema il 21 febbraio 2019.