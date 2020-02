Timothée Chalamet nudo sul poster del nuovo film di Wes Anderson

Uno dei giovani attori maggiormente celebrati della nuova generazione, ovvero quel Timothée Chalamet lanciato definitivamente da Chiamami col tuo nome, è tra i protagonisti dell’ultimo attesissimo film di un regista molto amato, Wes Anderson. E nel poster appena pubblicato si mostra senza veli.

The French Dispatch, questo il titolo della pellicola, è una vera e propria lettera d’amore al mestiere del giornalismo e ai giornalisti, essendo ispirato esplicitamente al New Yorker, settimanale americano idolatrato dall’autore di Moonrise Kingdon e I Tenenbaum, omaggiato sin dal look della locandina, che replica lo stile delle celeberrime copertine del magazine.

Il film, che dovrebbe uscire negli Stati Uniti a luglio, è ambientato nel dopoguerra in una piccola cittadina francese ed è incentrato proprio sulle vicende di una redazione, che per preparare un numero commemorativo. Per questo motivo la narrazione si snoda attraverso 3 storie, le migliori che siano mai apparse sulle pagine del giornale: la cronaca del rapimento di uno chef, l’inchiesta su un artista condannato all’ergastolo per duplice omicidio (in bianco e nero, in cui con ogni probabilità comparirà Chalamet), e un reportage delle proteste parigine del ’68.

Imponente il cast raccolto da Anderson, in grado di poter disporre dei migliori artisti attualmente sulla piazza: si va da collaboratori storici come Bill Murray, Tilda Swinton, Adrien Brody, Frances McDormand, Owen Wilson e Jason Schwartzman per passare a volti come quelli di Léa Seydoux, Mathieu Amalric, Liev Schreiber, Elizabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Saorsie Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Benicio Del Toro, Rupert Friend, Henry Winkler e Anjelica Huston.

Pare che a causa di alcune scene esplicite di nudo il film, almeno negli USA, sarà vietato ai minori di 17 anni, e avrà una durata di 108 minuti (si vociferava in precedenza di quattro improbabili ore).

Ecco il poster ufficiale della pellicola: