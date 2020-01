Film d’amore: i più belli da vedere e rivedere

Via col vento (Gone with the Wind, 1939): Victor Fleming dirige uno dei grandi classici del cinema, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1936 di Margaret Mitchell. Rossella O’Hara (Vivien Leigh), la volitiva figlia del proprietario di una piantagione della Georgia, ha una ossessione romantica per Ashley Wilkes (Leslie Howard), sposato con sua cugina Melania Hamilton (Olivia de Havilland). Finirà per sposare Rhett Butler (Clark Gable).

Casablanca (Casablanca, 1942): una delle pellicole hollywoodiane più celebri di tutti i tempi, tratta dall’opera teatrale Everybody Comes to Rick’s di Murray Burnett e Joan Alison. Michael Curtiz dirige Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Lui è Rick, proprietario del Café Américain di Casablanca, lei è Ilssa, braccata col marito Victor Lazlo, dai nazisti. Oscar assoluto del 1943 anche per le sue dichiarazioni contro il “nemico del mondo”, divenendo un manifesto della propaganda bellica.

Come eravamo (The Way We Were, 1973): Barbra Streisand e Robert Redford, diretti da Sydney Pollack, sono i protagonisti di uno dei film d’amore più famosi e struggenti della storia del cinema. Ottenne l’Oscar per la miglior colonna sonora e la miglior canzone (The Way We Were di Marvin Hamlisch), nonché la nomination alla Streisand come miglior attrice. Racconta la tormentata storia d’amore tra Hubbell Gardiner, giovane e bellissimo esponente della upper class bianca e protestante statunitense, e Katie Morosky, ragazza ebrea appartenente alla Lega dei Giovani Comunisti, dalla seconda metà degli anni trenta fino ai primi anni sessanta.