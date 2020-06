Tisane dimagranti: ingredienti, proprietà e prodotti per perdere peso

Le tisane dimagranti non fanno miracoli e non bastano da sole, ma possono aiutare a depurare il corpo, a riattivare il metabolismo, e a frenare il languorino che colpisce non solo chi sta seguendo una dieta, tra un pasto e l’altro. Vediamo quali sono i principali ingredienti delle tisane dimagranti, come realizzarle e come abbinarle per perdere peso nel modo più sano.

Tisane dimagranti: ingredienti principali e proprietà

Nel regno delle tisane dimagranti ritroviamo infusi ed erbe con diverse proprietà e azioni, tutte volte a stare meglio e più in forma. Esistono infatti tisane snellenti, da unire all’esercizio fisico, le tisane sgonfianti, pensate per aiutare a eliminare la ritenzione idrica, e le tisane fredde drenanti, che favoriscono l’eliminazione delle tossine e contrastano la cellulite.

Le tisane dimagranti in generale sono quelle che utilizzano le proprietà di alcune erbe, usate insieme o singolarmente, per depurare l’organismo attraverso la stimolazione della diuresi e della digestione. Oltre a lavorare sul metabolismo in modo da smorzare il senso di fame che magari durante uno spuntino fa mangiare troppo o in malo modo.

Infine, possono favorire il dimagrimento aiutando il corpo ad assorbire meno grassi e tossine. Vediamo i principali ingredienti contenuti nelle tisane dimagranti, che troviamo già pronte o da preparare a casa.

Tarassaco

Il tarassaco è uno dei principali ingredienti usati nelle tisane per perdere peso, grazie alle sue note proprietà drenanti e dimagranti. Conosciuto anche con il nome di dente di leone, il tarassaco ha la capacità di stimolare il metabolismo e favorire la digestione, poiché ricco di vitamine B e D e di mucillagini, che permettono alla pianta di assorbire molta acqua, aiutando così il corpo anche nell’eliminazione delle tossine. Viene usato nelle tisane, spesso in abbinamento ad altre erbe o piante, poiché aiuta a smorzare la fame e stimola l’attività intestinale.

Carciofo

Il carciofo è un ottimo alleato per il benessere dell’organismo e anche nelle tisane dimagranti, grazie alle sue proprietà digestive e antidispeptiche, antiossidanti e in aiuto al fegato. Infatti una delle azioni principali di questo ingrediente è la capacità di depurare il fegato, e contiene acido clorogenico, noto perché pare abbia proprietà dimagranti.

Zenzero

Lo zenzero è una delle principali sostanze contenute nelle tisane di vario tipo grazie alle sue molteplici proprietà. Una di queste è quella di attivare il metabolismo, in modo da facilitare la digestione e smorzare la fame.

Lo zenzero si usa nelle tisane da solo, ma per un risultato più efficace, e anche per ottenere un sapore più gradevole per chi non ama questo ingrediente, si può realizzare la tisana zenzero e limone. Il mix aiuta a stimolare la digestione e depurare l’organismo, il fegato, l’intestino e i reni, eliminando le tossine.

Pilosella

La pilosella, o lingua di gatto, è una pianta di cui si sono studiate diverse proprietà benefiche per l’uomo. Usata nelle tisane dimagranti, la pilosella svolge un’azione diuretica, antinfiammatoria e antispastica, e anche antibiotica. Risulta particolarmente drenante poiché contiene dei flavonoidi in grado di eliminare i liquidi in eccesso, aiutando così non solo a diminuire ad esempio la ritenzioni idrica e chi soffre di problemi diuretici, ma anche a perdere peso.

Malva

La malva è una pianta importante per la salute generale dell’organismo. Ha proprietà emollienti e antinfiammatorie, contiene mucillagini che conferiscono alla malva proprietà lassative leggere e purificanti. È in grado pertanto di depurare l’intestino e sfiammare il colon, oltre ad avere azione idratante.

Sambuco

Anche il sambuco presenta un numero di proprietà benefiche incredibile, che riguardano il benessere di tutto il corpo. Viene usato nelle tisane dimagranti in particolare perché svolge un’azione emolliente, diuretica, lassativa e diaforetica, ossia che favorisce la sudorazione. In generale quindi un effetto purificante, che aiuta a depurare intestino, stomaco, fegato, reni, e apparato urinario, favorire il sistema immunitario e salvaguardia il cuore. Può essere usato quindi anche per ottime tisane detox fai da te.

Menta

La menta è una pianta molto indicata per contrastare problemi gastrici, legati alla digestione, come anche nausea e vomito. In cucina, e quindi nelle tisane, viene usata la menta piperita, che svolge un’azione rinfrescante, purificante e tonificante.

Finocchio

Ricco di antiossidanti, fibre e vitamine, il finocchio è una delle scelte più adatte per chi vuole dimagrire. Infatti contiene molta acqua ed è invece povero di calorie, ha effetto depurativo e favorisce l’eliminazione delle tossine. Inoltre, grazie alla presenza di fibre, è in grado di favorire il senso di sazietà, placando la fame. Oltre a benefici che riguardano ossa, cuore e sistema immunitario, ha infine proprietà digestive combattendo il gonfiore addominale.

Tè verde

Il tè verde è l’antiossidante più diffuso, tanto che contiene la più alta percentuale in assoluto di polifenoli e flavonoidi, in grado di contrastare i radicali liberi e prevenire l’invecchiamento cellulare. In particolare, le catechine abbassano i livelli di colesterolo. Considerato anche anti-tumorale, il tè verde svolge una forte azione detox, diuretica e depurativa.

Tisane dimagranti: funzionano davvero?

La scelta per creare tisane dimagranti è ampia, miscelando in modo esperto diverse erbe e piante benefiche. Affinché siano efficaci, è necessario innanzitutto sapere come abbinare gli ingredienti, se si creano tisane casalinghe, o acquistare quelle giuste, nel caso in cui si vogliano già pronte. Per farlo è consigliabile affidarsi a un medico, nutrizionista o erborista, in modo anche da comprendere di cosa si ha effettivamente bisogno.

Le tisane dimagranti sono sicuramente utili, e fanno nella maggior parte dei casi molto bene. Infatti le diverse proprietà delle piante usate aiutano tutto l’organismo a stare meglio, non solamente a perdere peso. Se assunte in maniera corretta, continua, e abbinate a uno stile di vita sano, le tisane dimagranti possono funzionare. O meglio, nella giusta quantità e con la giusta alimentazione, le proprietà benefiche contenute nelle tisane funzionano al meglio.

È vero che l’azione delle erbe è smorzata dall’acqua nella quale sono diluite, e che l’olio essenziale o l’estratto sono molto più ricchi di sostanze benefiche. Tuttavia, è preferibile assumere integratori più concentrati solo su prescrizione medica o al massimo del farmacista, mentre per un effetto efficace e che possono provare tutti, le tisane dimagranti sono più indicate.

Tisane dimagranti, drenanti e depurative: 7 ricette fai da te

Che siano drenanti, depurative o dimagranti, le tisane sono un toccasana anche solo per stare meglio. Affinché funzionino, non basta creare un mix casuale con le erbe e le piante che abbiamo elencato, ma esistono delle composizioni efficaci, utili a diversi obiettivi. La cosa bella è che non serve necessariamente acquistare prodotti già pronti, ma si possono realizzare a casa unendo in modo sapiente gli ingredienti. Vediamo 7 ricette fai da te per tisane dimagranti e non solo.

1. Tisana drenante al carciofo

La tisana al carciofo è ottima per drenare, tonificare la pelle e dimagrire depurando l’organismo. Inoltre, è un concentrato di antiossidanti. Essendo con un unico ingrediente principale, è anche molto facile da realizzare.

Ingredienti:

30 gr di foglie essiccate di carciofo

20 ml di acqua

Se si vuole si possono aggiungere semi di finocchio, in modo da addolcire un po’ il sapore del carciofo

Procedimento:

Riempire un pentolino di acqua Portare a ebollizione Inserire le foglie in acqua, con l’aiuto di un colino Lasciare riposare in infusione per 10 minuti Eliminare le foglie e versare la tisana pronta da consumare

2. Tisana dimagrante allo zenzero e limone

Lo zenzero, grande alleato per il benessere del corpo e per il dimagrimento poiché aiuta a risvegliare il metabolismo, si adatta bene alla creazione di tisane. La tisana zenzero e limone è una delle più classiche che si trova anche in commercio, ma fatta in casa aiuta a preservare maggiormente le proprietà.

Ingredienti:

5-10 fettine sottili di zenzero

1/2 limone, compreso di succo e scorza

200 ml di acqua

Procedimento

Tagliare le fettine di zenzero in modo sottile, e il mezzo limone Portare l’acqua a ebollizione Inserire lo zenzero e il limone nell’acqua bollente, con l’aiuto di un colino Lasciare in infusione per circa 10 minuti Versare in una tazza la tisana

3. Tisana depurativa al finocchio

Con il finocchio si possono preparare tante tisane con molteplici benefici. Ad esempio quella digestiva contiene tra le altre cose liquirizia, anice stellato e melissa. Vediamo quella depurativa e dimagrante con aggiunta di tarassaco e carciofo.

Ingredienti:

15 gr semi di finocchio

5 gr semi di carciofo

10 gr foglie tarassaco

5 gr radice di bardana

10 gr foglie di menta

250 ml acqua

Procedimento:

Unire gli ingredienti in un pentolino con l’acqua Portare l’acqua a ebollizione Lasciare bollire per 5 minuti Filtrare l’infuso e bere

4. Tisana tarassaco e menta piperita

Ideale per depurare il fegato e riattivare il metabolismo, la tisana al tarassaco e menta piperita aiuta la digestione e placa il senso di fame. Per questo è consigliata anche per chi vuole perdere peso.

Ingredienti:

5 gr di foglie essiccate di tarassaco

5 gr di foglie essiccate di menta piperita

200 ml di acqua

q.b. succo di limone

Procedimento:

Tritare le foglie di tarassaco e menta Portare l’acqua a ebollizione Inserire le foglie essiccate tritate Lasciare in infusione 10-15 minuti Filtrare la tisana e consumarla calda

5. Tisana dimagrante al tè verde, pompelmo e zenzero

Il tè verde è un ingrediente ideale per tisane depurative e detox. Unito a pompelmo e zenzero, grazie alle loro proprietà drenanti, utili al metabolismo e alla digestione, questa tisana regala un mix di benefici.

Ingredienti:

1 cucchiaino di tè verde in foglie

3 fette sottili di zenzero

3 fettine di scorza di pompelmo

200 ml di acqua

q.b. miele

Procedimento:

Unire tutti gli ingredienti in un pentolino, l’acqua dev’essere fredda Portare l’acqua e tutto il contenuto a ebollizione Bollire per circa 5 minuti Lasciare in infusione per 10 minuti Filtrare la tisana Aggiungere poco miele

6. Tisana al fucus, ciliegio e malva

Oltre alla malva, anche il fucus, un’alga contenente iodio, ha proprietà dimagranti, perché aiuta la digestione e a far sentire la sazietà. Unite al ciliegio, queste erbe creano una tisana gustosa e benefica.

Ingredienti:

50 gr di alga fucus

20 gr di foglie di ciliegio

20 gr di foglie di malva

15 gr di foglie di betulla

Procedimento:

Unire le erbe Usare una parte del composto Immergere in acqua bollente e bollire per 5 minuti Filtrare l’infuso e consumare la tisana Ripetere l’operazione due volte al giorno, usando il resto del composto rimasto

7. Tisana al sambuco drenante e depurativa

Drenante e depurativa è la tisana al sambuco, che contiene tra le altre cose anche molte fibre che aiutano l’intestino e la digestione.

Ingredienti:

5 bacche di sambuco

2-3 bacche di ribes nero

200 ml acqua

Procedimento:

Portare l’acqua a ebollizione Bollire le bacche per 5 minuti Lasciare riposare per qualche minuto Filtrare l’infuso e consumare la tisana

Non solo tisane: i consigli per perdere peso

Nonostante le ottime capacità delle tisane, queste non bastano e da sole non possono garantire i risultati migliori. Per perdere peso è necessario acquisire prima di tutto uno stile di vita che sia a 360° sano e depurativo, non soltanto riguardo all’alimentazione ma alle abitudini generali. Ecco alcuni consigli per perdere peso, oltre a provare le tisane dimagranti:

mangiare a intervalli regolari , prendendo l’abitudine di sedersi a tavola più o meno sempre allo stesso orario per colazione, pranzo e cena. Inoltre, masticare e mangiare lentamente , in modo da riattivare il metabolismo e favorire la digestione. Si avvertirà così prima anche il senso di sazietà evitando di mangiare in posizioni scomode e non adatte;

, prendendo l’abitudine di sedersi a tavola più o meno sempre allo stesso orario per colazione, pranzo e cena. Inoltre, masticare e mangiare , in modo da riattivare il metabolismo e favorire la digestione. Si avvertirà così prima anche il senso di sazietà evitando di mangiare in posizioni scomode e non adatte; mangiare in modo diversificato , rivalutando le abitudini alimentari. Ci si può rendere conto infatti di assumere troppi alimenti grassi o che non fanno bene, e pochi cibi salutari e antiossidanti. Inoltre, è bene smettere di mangiare quando si è sazi, evitando di abbuffarsi;

, rivalutando le abitudini alimentari. Ci si può rendere conto infatti di assumere troppi alimenti grassi o che non fanno bene, e pochi cibi salutari e antiossidanti. Inoltre, è bene smettere di mangiare quando si è sazi, evitando di abbuffarsi; non saltare i pasti , poiché il digiuno fa tutt’altro che dimagrire. Le tisane vanno bene ma non al posto di un pranzo o di una cena, solamente come spuntino per placare la fame e la gola, e assumere tante proprietà benefiche in un’unica tazza;

, poiché il digiuno fa tutt’altro che dimagrire. Le tisane vanno bene ma non al posto di un pranzo o di una cena, solamente come spuntino per placare la fame e la gola, e assumere tante proprietà benefiche in un’unica tazza; abbinare la corretta attività fisica a una buona alimentazione: senza movimento quotidiano, il corpo non può eliminare i grassi e le tossine, e l’organismo non è nella giusta forma per favorire il metabolismo e la perdita di peso;

a una buona alimentazione: senza movimento quotidiano, il corpo non può eliminare i grassi e le tossine, e l’organismo non è nella giusta forma per favorire il metabolismo e la perdita di peso; cercare di ridurre lo stress , che può indurre a mangiare di più o male;

, che può indurre a mangiare di più o male; riposare adeguatamente.

Tisane dimagranti: 5 prodotti da provare

Oltre a tisane da preparare a casa, esistono prodotti in commercio che fungono da integratori. Mix di ingredienti naturali disponibili in tisane e infusi, pastiglie o buste, da assumere sempre preferibilmente sotto consulto medico, o con grande moderazione. Vediamo 5 prodotti da provare in alternativa alle tisane dimagranti fai da te, in unione a uno stile di vita sano ed equilibrato.

1. Buonerbe Regola Forte di Bios Line

La tisana Buonerbe Regola Forte di Bios Line è un prodotto che contiene un mix di piante utili a favorire l’attività intestinale e riattivare il metabolismo. Tra queste troviamo la senna, frangula, boldo e malva, oltre all’unione di olio essenziale di menta piperita. L’assunzione funziona come una normale tisana, basta lasciare la bustina in infusione per qualche minuto in acqua bollente: 3 minuti per un’azione più delicata, un massimo di 7 minuti per un effetto più intenso.

Disponibile su FarmaciaIgea a 7,20 euro Acquista ora

2. Aboca Adiprox Advanced

Adiprox Advanced di Aboca è un integratore naturale che aiuta a mantenere il peso controllato, indicato a chi sta già seguendo una dieta alimentare. Un’integrazione esterna di tutti i nutrienti di cui si ha carenza, per beneficiare tutto l’organismo durante la fase di dimagrimento. Contiene estratto di tè verde, semi di uva, matè e cardo mariano, tutti ingredienti utili a depurare gli organi e riattivare il metabolismo. Si consiglia di assumere solamente un misurino al giorno, meglio se al mattino, e di consultare un medico per la durata di assunzione.

Disponibile su eFarma a 29.90 euro Acquista ora

3. Slimming giorno e notte

L’integratore Slimming giorno e notte PLUS di BottegaVerde è un supplemento alimentare in 3 fasi, ovvero da prendere 3 volte al giorno prima di ogni pasto. L’integratore è a base di estratti secchi vegetali, utili a diverse funzioni. Citrus, alga wakame e cassia sono utili per equilibrare il peso corporeo, griffonia e gymnema per il controllo del senso di fame; ananas e papaia favoriscono la funzione digestiva; pilosella e tè verde aiutano il drenaggio dei liquidi coporei. Contiene anche il carciofo per coadiuvare il metabolismo. In ogni caso, prima di assumerlo leggere bene le avvertenze e consultare un esperto.

Disponibile su Bottega Verde a 17,49 euro Acquista ora

4. Detoxine Vitalità Sciroppo Depurativo

Lo Sciroppo Depurativo Detoxine Vitalità è un prodotto al sapore di mirtillo è un integratore alimentare per depurare l’organismo. In particolare, aiuta a eliminare le tossine, a favorire il normale metabolismo, la digestione, l’attività del fegato e dei reni e in generale a equilibrare il peso. Contiene un cocktail di 9 piante con aggiunta di fucus, iodio, carciofo, betulla, tarassaco, tè verde, tamarindo, finocchio e altri ingredienti per il benessere della pelle.

Disponibile su eFarma a 19.80 euro Acquista ora

5. DekoSilhue di Tisanoreica

L’integratore DekoSilhue di Tisanoreica è un prodotto drenante con azione diuretica, oltre ad altre proprietà, indicato per chi sta seguendo una dieta ipocalorica. La sua azione drenante semplifica il metabolismo dei lipidi in modo da ridare anche energia al corpo oltre a calmare il senso della fame. Disponibile in estratto liquido, si può unire all’acqua per realizzare una tisana dimagrante oppure in una bottiglia da bere durante il giorno come integratore. L’importante è rivolgersi sempre al medico per qualsiasi evenienza.

Disponibile su FarmaciaIgea.com a 19,92 euro Acquista ora