Addio a Tom Parker: il cantante dei The Wanted aveva 33 anni

Tom Parker, il cantante della boy band britannica The Wanted, è’ morto. Aveva 33 anni e combatteva da tempo contro un cancro al cervello inoperabile, malattia che in prima persona aveva detto di avere nel 2020, attraverso un comunicato rivolto ai suoi fan.

A dare la tragica notizia della morte dell’artista, il 30 marzo 2022, è stata la sua band, e la moglie di Tom Parker, Kelsey Hardwick, che su Instagram ha scritto:

“È con un enorme peso nel cuore che confermiamo che Tom è morto oggi con tutta la sua famiglia al suo fianco. I nostri cuori sono spezzati, Tom era il centro del nostro mondo e non possiamo immaginare la vita senza il suo sorriso contagioso e la sua presenza energica. Siamo veramente grati per l’affetto, l’amore e il sostegno. Uniamoci tutti per garantire che la luce di Tom continui a brillare per i suoi splendidi figli. Grazie a tutti coloro che l’hanno sostenuto durante le sue cure, ha combattuto fino all’ultimo. Sarò per sempre orgogliosa di te”.

Kelesey Hardwick aveva sposato Tom Parker nel 2018 e dal loro amore sono nati due bambini, Aurelia Rose, nata nel 2019, e Bodhi, nato lo scorso ottobre. Anche i membri della band, hanno affidato a un post social, il dolore per la morte del cantante:

“Max, Jay, Siva, Nathan e l’intera famiglia Wanted è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro compagno di band Tom Parker, scomparso pacificamente all’ora di pranzo di oggi circondato dalla sua famiglia e dai suoi compagni di band. Tom è stato un marito straordinario per Kelsey e il padre di Aurelia e Bodhi. Era nostro fratello, le parole non possono esprimere la perdita e la tristezza che proviamo. Sempre e per sempre nei nostri cuori”.

I The Wanted si sono formati nel 2009, con Parker, Max George, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes e Jay McGuiness. Tra i loro maggiori successi ricordiamo Glad You Came, Chasing The Sun e All Time Low. Hanno pubblicato tre album, e una raccolta delle loro hit intitolata Most Wanted: The Greatest Hits.