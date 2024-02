Carolina Marconi e il video in cui si rasa i capelli: "Che effetto rivedermi"

Carolina Marconi ha ricordato il momento in cui si è rasata i capelli dopo avere iniziato a perderli a causa della chemioterapia. Nelle ultime ore, la showgirl ha postato su Instagram il video nel quale aveva immortalato quei momenti: dopo la diagnosi di cancro al seno, arrivata il 24 marzo 2021, Marconi aveva iniziato il primo ciclo di chemio il 16 giugno successivo.

“Mi fa un certo effetto vedermi dopo due anni e mezzo in questo video. Ricordo ancora quel giorno di mattina: facevo colazione in cucina, stanca di vedere come perdevo i capelli dentro la mia tazza di latte. Mi sono alzata di scatto, ho preso coraggio e mi sono rasata”, ha esordito nel post la showgirl, che molte volte si è aperta con i fan sull’argomento.

“Ho sempre avuto terrore di due cose nella vita. Quando ero piccola, avrò avuto 10 anni, una era vedermi senza capelli e l’altra era se un giorno mi avessero detto che sarei stata sterile e non avrei potuto fare figli. Mi sono detta che preferivo morire. Ero piccola e avevo già questo pensiero. Sognavo una famiglia mia. Ricordo ancora quando ho avuto questo pensiero, guardavo un film con i miei fratelli”, ha proseguito.

“Ero in Perù, a Lima, mio padre lavorava all’ambasciata Italiana in Jesus Maria, abitavamo lì vicino”, ha detto la showgirl, che è figlia di un diplomatico italo-eritreo, Pasquale Marconi. “Quanto amavo quella casa piena di piante, aveva una luce magica. Il film parlava di una donna che, insieme al marito, veniva informata dal medico che non poteva avere bambini perché era sterile. Ero una bambina ma mi identificavo in quel dolore. Ero piccolissima, ed era sempre stato il mio terrore”.

Ora la vita mi ha presentato degli ostacoli, non era quello il piano, ma la vita è così, non puoi prevedere nulla. E se ti capita, puoi solo combattere a testa alta, non ho perso la spensieratezza e la voglia di vivere ogni giorno. Certo è dura, perché questa nuova Carolina a volte la amo perché è forte, non molla mai, positiva. E a volte la odio perché non si rilassa mai, è troppo severa con se stessa. Si sente sempre in colpa, perde la pazienza, sono gli sbalzi d’umore terribili. La malattia crea solitudine. Sembra che nessuno ti capisca e ci creiamo un mondo nostro. Non è dura, è durissima. Ma va bene così, sono comunque fortunata ad essere ancora qui in questa terra. Mi sento una miracolata.

“Oggi è la giornata mondiale contro il cancro, 4 febbraio”, ha poi concluso Carolina Marconi. “Un pensiero per tutti coloro che non ce l’hanno fatta, per chi sta lottando e per chi, come me, ha vinto. Tutto passa. La vostra ex Pelatina, io ci sono sempre, vi voglio bene”.