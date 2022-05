Dopo aver fatto il giro del mondo, dal 28 giugno 2022, il talent show dedicato alla sartoria sbarca anche nel Bel Paese su Discovery+. L’edizione italiana si chiama Taylor made – Chi ha la stoffa?, e sarà condotta da Tommaso Zorzi.

Insieme all’ex gieffino, nella giuria troveremo due eccellenze del mondo della sartoria made in Italy, Elide Morelli e Cristina Tardito, chiamate a valutare abilità e talenti dei 10 apprendisti sarti in gara e che si contenderanno il titolo di Miglior Sarto di Tailor Made.

In ogni puntata, per un totale di sei episodi da 60 minuti ciascuno, i concorrenti si sfideranno a colpi di ago e filo e ogni volta ci sarà una prova tecnica, in cui cuciranno un capo preso da un cartamodello; una prova di trasformazione, ossia come un vecchio abito possa diventare altro; e infine la terza prova, in cui tecnica e creatività si fonderanno per realizzare un abito su misura, con vera maestria sartoriale

Sarà il giudizio di Elide Morelli e Cristina Tardito a stabilire, ogni settimana, quale sarà il sarto meno capace e quindi quello che dovrà lasciare il programma. Il vincitore, invece, si aggiudicherà uno stage presso un’azienda leader della moda Socia di Altagamma, la Fondazione che riunisce le migliori imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa Italiana.