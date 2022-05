Tommaso Zorzi critica il gender reveal party di Chiara Nasti: la risposta di lei

Nelle ultime ore in tanti si sono scagliati contro la scelta di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni di fare il gender reveal party del loro futuro bambino allo stadio Olimpico. Tra le critiche social è spuntata anche quella di Tommaso Zorzi.

La coppia, il 18 maggio 2022,, ha affittato l’intera struttura romana per scoprire, insieme ad amici e parenti, il sesso del bebè in arrivo, che ormai si sa, è un maschietto. Questa festa, però, ha letteralmente diviso il popolo del web e tantissimi utenti hanno duramente attaccato Nasti e Zaccagni.

Anche Tommaso Zorzi, sul suo account Twitter ha voluto dire la sua sulla scelta dell’influencer e del calciatore della Lazio:

“Il prossimo a cui sento dire che le coppie omogenitoriali non possono avere figli dopo aver visto un gender reveal all’Olimpico che manco Enza Sessa e Moreno Vecchiarutti giuro che lo blocco”.

Insomma, dalle sue parole si capisce benissimo che ha trovato il gender reveal party eccessivo. Ma non è il solo, sui social i due futuri genitori sono stati tacciati di essere “cafoni” e di aver esagerato con l’evento, sia in termini green (per lo spreco di energia), sia per l’ostentazione di ricchezza e poca umiltà.

Alle critiche ha risposto prontamente Chiara Nasti in una storia sul suo profilo Instagram: