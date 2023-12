X Factor 2023, ecco chi sono i finalisti

È arrivata anche quest’anno la conclusione di X Factor: dopo la semifinale di ieri, 30 novembre 2023, che ha visto l’eliminazione del duo Astromare, di Angelica e di Settembre, sono in sei i finalisti della diciassettesima edizione del talent show.

Ad accedere alla fase finale saranno infatti il trio Stunt Pilots e i cantanti Il Solito Dandy, SARAFINE e Maria Tomba. Uno scontro diretto tra due giudici, quindi: i primi due nomi, infatti, gareggiano nella squadra di Dargen D’Amico, gli ultimi in quella di Fedez.

Ma vediamo insieme chi sono i concorrenti che si sfideranno nella puntata finale, attesa per giovedì 7 dicembre 2023:

Stunt Pilots

Trio composto da Zo, (Lorenzo Caio Starti, chitarrista e cantante), Moonet (Simone Colombaretti, bassista e sound engineer) e Farina (Emanuele Farina, batterista e visual designer), tutti tra i 24 e i 25 anni. In semifinale hanno eseguito il loro singolo Imma Stunt.

Il Solito Dandy

Nato a Torino nel 1993, Il Solito Dandy, al secolo Frabrizio Longobardi, inizia il suo percorso come cantautore a 19 anni. Attualmente vive a Roma, dove lavora come commesso in un negozio. Ha all’attivo due album, Buona Felicità, del 2017, e Turismo Sentimentale, del 2022. In semifinale ha portato il brano Solo tu, scritto insieme a Leo Pari e Simone Guzzino.

SARAFINE

SARAFINE, nome d’arte di Sara Sorrenti, ha 34 anni. Di origine calabrese, fino a poco fa lavorava come assistente amministrativa, per poi lasciare il lavoro e dedicarsi completamente alla musica. In semifinale ha eseguito MALATI DI GIOIA, scritto e prodotto da lei.

Maria Tomba

Ultima tra i finalisti di X Factor troviamo Maria Tomba. Nata a Verona nel 2002, vive attualmente a Milano, dove studia. In semifinale ha presentato il brano Crush, scritto da lei.