L’appartamento milanese di Tommaso Zorzi è stato svaligiato. Il furto ad opera di ignoti è avvenuto mentre il conduttore di Drag Race Italia si trovava fuori città per una breve vacanza. A confermare il fatto è stato lo stesso Zorzi sul suo profilo Instagram.

“Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento. A presto, Tommy”. con queste parole a mezzo social, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha fatto sapere quanto successo.

Al suo rientro da Taormina, dove era andato per prendersi un piccolo break lavorativo, il giovane ha trovato una spiacevole sorpresa. I ladri sono entrati in casa e hanno rubato soprattutto accessori firmati: in particolare, pare, si siano portati via la collezione di borse Hermès e Birkin dell’influncer.

La notizia, inizialmente trapelata da Dagospia e Whoopsee, ha trovato conferma subito dopo con il post di Tommaso Zorzi che, con amara ironia ha commentato dicendo “Avevo appena finito di dire che stava andando tutto da Dio”, riferendosi al fatto che i momenti felici a Taormina sono finiti con la scoperta del furto.

Molti i commenti di affetto e solidarietà di amici e vip come Stefania Orlando che mette un cuore al post, Jo Squillo che scrive “Caro Tommy, il furto in casa è una grande tragedia, spero che non ti abbiano rubato cose a cui sei affezionato”. E ancora Giulia Salemi, Anna Laura Ribas e Cecilia Capriotti.