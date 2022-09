I social network sono ormai utilizzati da milioni di utenti in tutto il mondo e di tutte le età, non solo per tenere i contatti con i propri amici e familiari, compresi quelli che non si vedono da tempo, ma anche per dare aggiornamenti su alcuni aspetti della propria vita privata e professionale. Questo ha portato così alla nascita delle cosiddette influencer, ovvero quelle donne che cercano di sfruttare questo strumento per mandare messaggi di vario tipo.

Questo è quello che si prefigge di fare anche Abby Bible, americana che non ha alcun timore di mostrare il suo fisico tutt’altro che longilineo. Non a caso, lei nella sua bio si definisce “ragazza grassa impenitente e amante della moda”.

La giovane ormai da tempo utilizza così il suo profilo per mandare messaggi all’insegna del body positive, concetto che viene portato avanti anche da altre star del web e non solo. Il loro obiettivo è proprio quello di invitare tutte ad accettare il proprio corpo così come si è, senza pensare ai possibili giudizi negativi che questo potrebbe scatenare.

I commenti negativi da parte degli haters non sono però mancati: c’è chi l’ha invitata a indossare il reggiseno (lei non ama metterlo) e la pancera, in modo tale da poter nascondere almeno parzialmente le sue curve.

“A volte sono così scoraggiata da quanto possano essere odiose le persone su Internet, ma sapere che potrei far sorridere almeno una persona o fare un piccolo passo per amarsi di più, ne vale la pena. Quindi grazie a tutti per essere qui” – ha detto Abby Bible in un video pubblicato su Instagram.

Anzi, lei ha ora deciso di reagire e dare uno schiaffo morale a chi la insulta, dimostrando così di essere più forte. “La quantità di persone che mi dicono che ho bisogno di indossare un reggiseno e una panciera ultimamente è ASSURDA – ha scritto -. Liberate le tette. Adoro il potere di sapere quante persone si incazzeranno vedendo una persona grassa che sta mangiando allegramente un hot dog su Internet”.