Giulia De Lellis e i buoni propositi: "Voglio tenere un diario della gratitudine"

Giulia De Lellis ha deciso di tenere un ‘diario della gratitudine’. L’influencer, che ha appena compiuto 28 anni, ha raccontato ai suoi follower che uno dei suoi buoni propositi sarà proprio quello di essere grata alla vita per quello che le succede ogni giorno. Niente di meglio di un diario, insomma.

In occasione del suo compleanno, l’influencer romana ha poi spiegato nelle storie come funziona il ‘metodo della gratitudine’, volto ad attirare energia positiva nella propria vita.

“Diario della gratitudine… 16 gennaio. Oggi sono grata per la mia salute, mi sento bene e mi sento in forma! Sono grata per la mia meravigliosa famiglia (ho sentito poco fa le mie nipoti, sono la gioia!). Sono grata per le persone che ho accanto”, si legge nelle storie di Giulia De Lellis, che ha postato uno screen delle sue note del telefono.

“I miei amici mi supportano in tutto, anche quando faccio o penso qualcosa che va oltre i loro valori, i loro pensieri. Non è facile trovare persone così, che non smettono di guardarti ‘con quello sguardo lì’ nonostante tutto…”, ha poi continuato l’influencer.

Proprio pochi giorni fa, il 15 gennaio 2024, l’influencer aveva condiviso con i follower alcuni scatti del suo giorno speciale, il suo compleanno. “Grazie a chiunque abbia speso anche un momento della propria giornata per me. La mia casa era piena di fiori, amore e stelle”, si leggeva nelle stories. “Ho tirato fuori pure l’argenteria del matrimonio della mia bisnonna: me so’ proprio invecchiata”, aveva poi scherzato De Lellis.