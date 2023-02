Un annuncio tragico è arrivato inaspettatamente sul profilo Instagram di Giorgia Crivello. L’influencer sta affrontando momenti davvero dolorosi in seguito a un aborto spontaneo e ha deciso di raccontare ai suoi follower quello che le è accaduto. La 33enne ha annunciato di aver perso il bimbo che aspettava dal cestista Stefano Laudoni, con cui si è sposata a luglio del 2022.

I fan della coppia non avevano la certezza Giorgia Crivello fosse incinta, ma lo sospettavano. L’influencer, infatti, non aveva ancora comunicato la notizia ufficiale perché si trovava ancora nel primo trimestre. Con queste parole ha iniziato il post pubblicato via social:

Ormai era chiaro a molti che io fossi in gravidanza. Se ne parlava, tanti hanno capito e soprattutto il mio corpo era cambiato così rapidamente da rendere abbastanza evidenti le cose. Non mi sono espressa pubblicamente semplicemente perché ancora a rischio, essendo sotto il primo trimestre e non avendo fatto ancora degli esami importanti.

Nessuna immagine, solo le frasi dell’influencer scritte su uno sfondo nero. Crivello ha continuato:

Non saprei in che altro modo giustificare l’assenza di qualche giorno che vedrete da parte mia, ma come sapete bene sono una persona trasparente e sincera, non racconterei mai una cosa per un’altra. Specialmente perché ormai le cose sono abbastanza chiare. Purtroppo ieri pomeriggio a seguito di una visita di controllo abbiamo scoperto che il suo cuoricino non batte più, essendo che è avvenuto naturalmente e si trova ancora al suo posto, giovedì subirò un intervento per rimuovere tutto.

Giorgia ha poi sottolineato di stare vivendo un dolore immenso per la sua perdita e ha fatto appello a tutte le donne che hanno vissuto un’esperienza simile, che possono essere in grado, quindi, di capirla.