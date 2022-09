Angela Caloisi, l'influencer che ha perso l'anello nel canale a Venezia

Ormai da qualche anno sono diverse le influencer, alcune di loro note per la partecipazione a Uomini e donne o al Grande Fratello, che sono invitate alla Mostra del Cinema di Venezia. In tanti giudicano la loro presenza al Lido fuori luogo, visto che in Laguna dovrebbero approdare solo attori, attrici e addetti ai lavori, ma praticamente nessuna di loro rifiuta l’invito che arriva loro da diversi sponsor. Tra queste c’è anche Angela Caloisi, ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi.

La giovane, fidanzata con Paolo Crivellin, è stata protagonista di un fuori programma certamente non positivo, che ha fatto parlare non poco di lei.

Nel momento in cui stava scendendo dal taxi poco prima di percorrere il red carpet, lei ha infatti perso un anello di diamanti. É stata lei stessa a mostrare l’episodio tramite un video pubblicato su Tik Tok, che è in breve diventato virale e oggetto di commenti anche sugli altri social.

Nella clip è possibile vedere Angela Caloisi mentre si rende conto quasi subito dell’accaduto e fa il possibile per recuperare il gioiello, a cui lei evidentemente teneva. Osservando attentamente il filmato al replay è possibile vedere proprio l’anello mentre scivola dal suo dito.

Un utente ha inevitabilmente ironizzato sull’episodio: “La leggenda narra che lo abbia ritrovato Basciano, il resto è storia”. Il riferimento è evidentemente a quanto accaduto solo pochi giorni fa quando Alessandro Basciano ha voluto fare la proposta di matrimonio sul red carpet alla fidanzata Sophie Codegoni, conosciuta al Grande Fratello Vip. Un gesto che non è però stato gradito da molti e ritenuto inopportuno a un evento così importante come la kermesse cinematografica.