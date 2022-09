Beatrice Valli torna sui social: "Giorni duri, ci vorrà tempo"

Beatrice Valli è certamente una delle influencer più seguite sin dalla fine della sua esperienza a Uomini e donne, dove ha conosciuto e si è innamorata di Marco Fantini, da cui ha avuto due figlie, Bianca e Azzurra, e diventato da due mesi suo marito. A generare interesse ci sono i tantissimi video e foto che coinvolgono la sua famiglia, ma anche la sua attività lavorativa, che l’ha portata a diventare uno dei volti più apprezzati dalle aziende.

La 27enne ama così coinvolgere costantemente i suoi follower rivelando alcuni aspetti meno noti della sua vita privata. Se questo non accade, inevitabilmente, chi la ama non può che chiedersi se abbia avuto problemi.

Emblematico è quanto accaduto recentemente: lei si è presa infatti una “pausa” dai social, scelta decisamente anomala per una che ha fatto di questo strumento il suo lavoro.

bea

Ora è stata lei stessa a togliere ogni dubbio pubblicando su Instagram una foto in cui è abbracciata ai suoi figli (c’è anche Alessandro, oggi nove anni, avuto da una precedente relazione) in cui ha voluto spiegare apertamente il suo malessere. “Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana – si legge -. Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho sempre dimostrato”.

Non è mancato un ringraziamento per il sostegno ricevuto dal marito anche in questo momento difficile: “Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo, ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena. Spero di tornare presto da voi. Marco Fantini grazie per esserci sempre” -, così si conclude il messaggio di Beatrice Valli.