Bermuda: i modelli must have per un'estate all'insegna del comfort

Dai classici modelli in fresco lino a quelli in versione tailored super colorati, i bermuda sono i nuovi protagonisti dei look estivi per il mare e la città. Si tratta di pantaloncini lunghi fino al ginocchio e che abbandonano il loro originario stile sportivo in favore di silhouette eleganti e dal taglio sartoriale.

Questa tipologia di shorts, infatti, nasce come capo di abbigliamento utilizzato in ambito militare e dotato di ampie tasche laterali in cui riporre armi e oggetti di prima necessità. Successivamente vengono adottati come indumento da indossare durante i safari nei modelli dai tessuti leggeri (come il lino) per combattere il caldo del deserto.

Oggi, si confermano un capo must have dalle linee morbide e femminili, che si adattano ai look casual da tutti i giorni ma anche a quelli più formali ed eleganti. Possiamo dire che i bermuda sono stati rivisitati in chiave contemporanea rivelando una natura versatile che si adatta a ogni occasione, vacanze incluse. Comodi, pratici e leggeri, i bermuda sono il capo immancabile del proprio guardaroba in vista delle giornate più calde.

I modelli must have per un’estate all’insegna del comfort comprendono versioni classiche in cotone e in lino caratterizzate da forme ampie e morbide che scivolano lungo le gambe; ma anche varianti in denim dalle linee dritte ed essenziale per uno stile casual. Non mancano le varianti dal taglio sartoriale che si trasformano in veri e propri bermuda da abito da indossare insieme a un blazer ton sur ton. Per quanto riguarda i colori, via libera a nuances pastello e micro fantasie, senza dimenticare lati stampa a quadretti.

Bermuda colorati

Dal verde al giallo, passando per l’azzurro e il rosa, i bermuda dell’estate 2021 si tingono di nuances vivaci e intriganti. Le collezioni esplorano anche la palette di colori più cool composta da tonalità pastello, come il carta da zucchero e il rosa tenue, che si confermano le tinte delicate della stagione estiva. I bermuda colorati rappresentano il flash cromatico con cui creare mise multicolor. Per un look ricercato basterà abbinarli a bluse e camicie dai toni chiari e dalle silhouette essenziali.

Bermuda in lino

Tra i modelli must have dell’estate 2021, i bermuda in lino sono la variante classica ideale per i look da tutti i giorni, come una giornata in ufficio o un pomeriggio in città. Per una mise che richiami lo stile safari, basterà sceglierli nei toni naturali della terra come il marrone, il tabacco e il beige. Come indossarli? Insieme a una camicia dalla vestibilità oversize e un paio di sandali flat.

Bermuda in denim

I bermuda in denim sono l’alternativa trendy ai classici shorts di jeans con cui costruire un look estivo perfetto per il tempo libero. I modelli must have prevedono silhouette dal taglio dritto e con orli sfrangiati che donano uno stile casual a ogni outfit. Possono essere indossati insieme a T-shirt a righe e un paio di sneakers; oppure con sandali flat e crop top così da avere un outfit che coniuga stile e comodità.

Bermuda dal taglio sartoriale

Con l’arrivo dell’estate i bermuda possono essere una valida alternativa al classico pantalone per creare completi dallo stile formale ed elegante. Scelti nei modelli dal taglio sartoriale, a vita alta e con pinces, creano una combo perfetta insieme a un blazer dello stesso colore e dai tessuti pregiati. Il tocco di stile? Un paio di mules a punta e una pochette per un risultato formale e bon ton.

Bermuda a quadretti

In linea con le tendenze del momento, la stampa Vichy si posa anche su bermuda dalle forme ampie e morbide in versione ladylike. Come abbinarli? Insieme a un crop top o una bralette in set coordinato e con accessori come maxi occhiali da sole e mini bag per un look vintage.

Bermuda bianchi

I bermuda bianchi sono la scelta più candida e luminosa per look total white. Il modello sotto al ginocchio in tessuto di jeans ha uno stile vintage ispirato agli anni ’70 e presenta una linea morbida che scivola lungo le gambe. Per abbinarli al meglio, basterà indossarli insieme a un crop top e un paio di sandali alla schiava per una mise casual e cool.