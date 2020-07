Look da spiaggia: i più belli di sempre ispirati alle star

Caftani, short, prendisole e vestiti da mare sono solo alcuni dei capi con cui è possibile comporre look da spiaggia memorabili, proprio come insegnano le star, dalle attrici fino alle modelle, influencer incluse. Per andare al mare c’è spazio per chi ama gli abiti colorati e per chi ama indossare il total black: largo ai costumi interi e ai bikini da indossare col pareo coordinato o con pantaloncini jeans.

Gli accessori da non dimenticare mai? Il cappello di paglia o il foulard, con cui proteggere i capelli da sole e vento, e una borsa in rafia abbastanza grande da contenere tutti gli indispensabili sotto l’ombrellone, dalla protezione solare alla borraccia con l’acqua fino al libro preferito.

Look da spiaggia: shorts e crop top

Bikini e pantaloncini a vita alta

Ispirazione Nineties per il look di, al mare con Fedez e il piccolo Leone:o a lasciare scoperto l’ombelico. D’ordinanza gli occhiali neri (in questo caso si tratta degli Edge Black Sunglasses di Celine)

Beachwear: mai senza cappello di paglia

Scatto da star perche si gode il mare blu dallo yacht in calzoncini a vita alta e. Sulle spalle, unatenuta aperta. La modella completa il look con coda di cavallo e occhiali neri.

Caftano che passione

si concede al suo popolo di Instagram in costume bianco e cappello di paglia a falda larga con foulard colorato , un look tutto da copiare alla conduttrice.

Come indossare il pareo

Non solo stampe coordinate:insegna ad abbinare con audacia il bikini in fantasia animalier, nero e marrone, con un caftano di cotone bianco a fiorellini, azzurri e viola.

Bikini bianco che lascia poco all’immaginazione e pareo lungo fino alle caviglie: Izabel Goulart a Saint Tropez posa come una diva di altri tempi.

Look da spiaggia: il floral dress

Matchy Matchy mania

Vestito da mare delizioso perche si mostra più in forma che mai nel suogialli e sandali platform alla schiava dorati.

Outfit da mare: l’abito bianco

sceglie un look matchy-matchy, dove il suo outfit è coordinato con quello del marito, Sebastian Bear-McClard:per lei, camicia e pantaloncino per lui.

Non è estate senza almeno un abito bianco di lino, come quello con cui è stata fotografata Meghan Markle al fianco del Principe Harry, e a cui ha abbinato ballerine bicolori, cappello di paglia a falda larga e una tracolla nera.

Look da spiaggia total white

Kendall Jenner sceglie di passeggiare sulla sabbia con shorts e t-shirt bianca, a piedi nudi, con un maxi telo bianco a proteggerla dal vento. Accanto a lei, Kourtney Kardashian opta invece per pants comodi in stampa colorata e crop top bianco.

Una scossa blu elettrico

Non c’è niente di meglio di un minidress blu elettrico per cominciare la giornata al mare: parola di Valentina Ferragni, che all’abito sottoveste di Andamane ha abbinato sandali bassi bianchi di Hermès.