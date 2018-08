Sole, aria aperta, salsedine e iodio regalano un aspetto sano e riposato, ma stressano non solo i capelli, ma anche la pelle, del viso e del corpo; per questo una volta tornati dalle vacanze al mare è bene fare una serie di trattamenti. Può succedere, infatti, che al rientro dalle ferie compaiono macchie sul viso o dei leggeri arrossamenti: si tratta di piccoli danni causati dall’esposizione al sole soprattutto se eccessiva e senza un’adeguata protezione.

Lo stress causato dal sole – e dal rientro, of course! – rende necessario intervenire con formulazioni idratanti, lenitive e rinfrescanti ma anche ristrutturanti per aiutare le cellule nel lavoro di ripristino delle normali attività riparatrici. Ecco una serie di trattamenti viso e corpo da fare dopo il mare.

Trattamenti viso da fare dopo il mare

: la cute del viso secca e disidratata causa la perdita della naturale elasticità che è alla base di una pelle sana e bella. Un trattamento viso idratante ristabilisce la giusta proporzione di acqua che si era perduta. L’idratazione cosmetica di qualità agisce in profondità, non limitandosi allo strato superficiale della tua pelle ma andando a riequilibrare sia il contenuto idrico che lipidico cutaneo. Un trattamento viso che si rispetti deve tenere conto di entrambi i livelli di penetrazione. Pulizia del viso professionale: da realizzare in un centro estetico. Si tratta di un trattamento di pulizia profonda che serve a detergere, esfoliare e nutrire la pelle. Dona luminosità e ossigena la cute, aiuta a mantenere l’idratazione profonda e a eliminare le impurità. La seduta si chiude con un massaggio rilassante, dettaglio da non trascurare né da sottovalutare rispetto alla giornaliera esfoliazione casalinga.

Trattamenti corpo da fare dopo il mare