Trattamento all'acido ialuronico HYAL e Filler di LR Wonder: come funziona

L’acido ialuronico è l’elisir di bellezza per tutte quelle pelli che necessitano di un trattamento anti età: i segni dell’invecchiamento, come le rughe, tendono a scomparire e il viso appare fin da subito più idratato e disteso. Questa miracolosa molecola, naturalmente presente nella pelle, ha la capacità di imprigionare l’acqua e, di conseguenza, di mantenere alta l’idratazione. Con il passare degli anni, la molecola tende a scomparire dall’epidermide (all’età di 50 anni ne rimane solo la metà) e il suo effetto protettivo e rigenerante viene meno.

Per questo è buona abitudine, non appena i segni del tempo iniziano a manifestarsi, aiutare l’epidermide con con creme e sieri a base di acido ialuronico che compattano e migliorano l’aspetto della pelle.

Nuovissime sul mercato le due proposte firmate da LR Wonder, brand tutto Made in Italy noto per i suoi prodotti cosmetici a base di veleno d’api, che arricchisce la gamma di trattamenti con HYAL, il nuovo siero in gel all’acido ialuronico puro al 95% arricchito da veleno d’ape e vitamina C e con Wonder Filler anch’esso a base di acido ialuronico e veleno d’ape.

HYAL di LR Wonder: come funziona e come si usa

Questo siero gelatinoso e dalla profumazione leggermente dolciastra costituisce una terapia d’urto per la pelle disidratata. Compatta, idratata e rende setosa la pelle del viso. L’acido ialuronico idrata la pelle, il veleno d’ape la tonifica e la vitamina C la compatta. Si usa sia la mattina, sia la sera su pelle perfettamente detersa. Si applicano poche gocce e si massaggiano fino a completo assorbimento. Si procede poi con l’abituale crema giorno o notte.

Prezzo consigliato: 16 euro Acquista ora

Wonder Filler: come funziona e come si usa

Packaging a forma di siringa per questa crema anti age, rimpol pante e riempitiva, a base di acido ialuronico e veleno d’ape. Basta applicare poco prodotto sulle zone che necessitano maggiormente il trattamento e massaggiare fino al completo assorbimento. Particolarmente consigliata per la beauty routine notturna. Si può usare anche per il giorno ma l’assorbimento completo del prodotto richiedere qualche minuto.

Prezzo consigliato 36 euro Acquista ora