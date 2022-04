In una telefonata a Kris Jenner, Travis Barker aveva chiesto la mano di Kourtney Kardashian. Quello che stupisce, però, è che la madre e imprenditrice non sarebbe stata l’unico genitore a cui il batterista dei blink-182 si sarebbe rivolto per ricevere l’approvazione del matrimonio, celebrato a Las Vegas il 4 aprile 2022.

Nell’episodio di giovedì 28 aprile di The Kardashians, i fan delle serie hanno potuto saperne di più sulla vicenda. Una Kris in lacrime ha raccontato, infatti, a Kim Kardashian di come il genero si sarebbe recato alla tomba di Robert Kardashian Sr. per chiedere il consenso di sposare Kourtney.

“Ha chiesto la sua mano in matrimonio. Io volevo letteralmente piangere. Era così dolce e così tenero. E poi ha detto che è andato alla tomba di tuo padre per chiedere il permesso e io ho perso il controllo“, ha spiegato la madre, mentre si truccava nel camerino di Kim. “È tutto felice, vorrei solo che tuo padre fosse qui per vederlo. Non riesco a credere che sia la prima volta che si sposa“, ha aggiunto.

È il primo matrimonio, infatti, per Kourtney Kardashian, che con l’ex storico, Scott Disick, ha avuto i figli Mason (2009), Penelope (2012) e Reign (2014). Nel 2011, durante l’episodio finale della prima stagione di Kourtney e Kim Take New York, Disick aveva acquistato un anello per farle la proposta durante una cena a New York. Tuttavia, quando lui aveva chiesto alla compagna la sua opinione, lei aveva replicato: “Se le cose vanno bene ora perché dovremmo cambiarle?“. La coppia si era poi lasciata nel 2015, mentre con Travis Barker il fidanzamento era stato ufficializzato nell’ottobre 2021. “È davvero pazzesco che non sia stata sposata prima. Mentre io ne ho avuto abbastanza per tutti noi!“, ha detto Kim alla madre, scherzando.