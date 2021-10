Kourtney Kardashian si sposa: la proposta di Travis Barker

Nozze in vista per la famiglia Kardashian-Jenner. La maggiore delle sorelle, Kourtney, ha infatti detto sì al suo fidanzato Travis Barker, batterista dei Blink-182. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove la sorella di Kim e Khloé ha pubblicato due scatti della romantica proposta della sua dolce metà. Nonostante siano una coppia soltanto dalla fine del 2020, sembra che i due abbiano le idee chiare, e siano pronti per fare il grande passo.

Kourtney e Travis si trovavano a New York e pare che durante il viaggio di ritorno verso Los Angeles il musicista abbia chiesto alla fidanzata di fare una deviazione e fermarsi a Montecito, al Rosewood Mirmar Hotel (un locale a cui entrambi sono molto legati). Lei non aveva il minimo sospetto di quello che sarebbe successo, e così lui l’ha sorpresa facendole trovare un enorme cuore di rose rosse sulla spiaggia privata dell’albergo. In mezzo ai fiori, il musicista si è inginocchiato, donando alla sua amata un preziosissimo diamante.

Vi raccomandiamo... Il sorriso luminoso di Afef Jnifen il giorno del suo matrimonio

Un’emozione enorme per la maggiore delle Kardashian, che ha postato la foto della proposta con una dedica breve ma piena di significato: “Forever” ha scritto sui social. Una sola parola piena d’amore per il suo Travis, che ha commentato con la stessa espressione: “Per sempre“. Sembra, poi, che il batterista dei Blink-182 abbia anche invitato tutta la famiglia di Kourtney ad assistere (segretamente) e per festeggiare tutti insieme il lieto evento. Erano presenti, infatti, mamma Kris Jenner con il fidanzato Corey Gamble e le sorelle Kim e Khloé.

Per Kourtney si tratta del primo matrimonio, anche se ha già tre figli avuti dall’ex compagno Scott Disick: Mason, Penelope e Reign. Il batterista ha, invece, già altri due matrimoni alle spalle, ed è papà di Alabama, di Landon e di Atiana.