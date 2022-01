Abbandonati i panni di Hermione Granger, la giovane maghetta amica di Harry Potter, Emma Watson ne ha fatta di strada. Ora l’attrice è una 32enne talentuosa e affermata professionalmente, ma anche una donna che si batta da sempre per i diritti umani e dell’ambiente, questioni per le quali si è sempre esposta in primo persona.

Nel corso degli anni, da quando uscì il primo film della celebre saga del mago più famoso del cinema, Harry Potter e la pietra filosofale, oltre ad aver visto Emma Watson in svariate pellicole di successo, abbiamo potuto ammirare le decine di look sfoggiati per première e appuntamenti ufficiali, nei quali si è sempre distinta.

Anche nel campo della moda, quindi, l’attrice è un’icona che ha saputo lasciare il segno in fatto di stile e raffinatezza. Sinonimo di eleganza e gioventù, la bella Hermione ci ha letteralmente stregati con i suoi outfit glamour e super griffati. Canale 5 nel giorno il 6 gennaio 2022, ripropone il primo capitolo della saga e per celebrare questo evento ecco quindi tre abiti che vale la pena ricordare insieme.

Al Met Gala del 2016 a tema Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology, Emma Watson ha indossato un abito dallo strascico chilometrico che lasciava scoperte le spalle. Il capo, firmato da Calvin Klein, è un un capolavoro della moda: bustino bicolor che lascia la linea delle spalle scoperta e gonna destrutturata. Il tutto accompagnato da un’acconciatura raccolta, e uno smokey eyes nei toni del brown.

Alla première madrilena di Regression ha sfoggiato un capo completamente diverso: un vestito a mezza gamba, con corpetto nero smanicato e gonna in voile trasparente con fiocco morbido in vita. Il tessuto della parte inferiore è texturizzato con una fantasia geometrica, mentre sotto si intravede una sottogonna sempre nera. Questa volta i capelli sono corti, un caschetto appena sotto l’orecchio con lungo ciuffo laterale.

Per la prima di Piccole Donne, Emma Watson ha scelto di vestire Balenciaga e anche lì ha stupito. Un completo formato da abito in stile doll con décolleté di tulle e stivali in velluto alti fin sopra la coscia. Anche qui per i capelli ha prediletto un’acconciatura alta: un semiraccolto che lascia le spalle libere e da ampio respiro all’importanza dell’abito.