Jeremy Renner, dopo l’incidente l’attore torna sul red carpet in scooter e con il bastone

A oltre quattro mesi dalla disavventura che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di fan in tutto il mondo e l’intero showbiz, Jeremy Renner è tornato a presenziare a un evento pubblico. Sorridente e visibilmente emozionato, l’attore americano celebre per l’interpretazione dell’eroe Occhio di Falco nelle pellicole Marvel ha avuto bisogno di un bastone e uno scooter elettrico per spostarsi per le interviste di rito, ma il suo ritorno sulla scena è la notizia che tutti attendevano.

A Capodanno, Jeremy Renner aveva seriamente rischiato di perdere la vita a causa di un grave incidente con lo spazzaneve nel suo ranch in Nevada. Per salvare il nipote l’attore è rimasto schiacciato sotto il mezzo e riportato oltre trenta fratture ossee, che lo hanno costretto a lungo in ospedale. Ecco perché, la presentazione di Rennervations, nuova serie firmata Disney e in arrivo su Disney+ che lo vede protagonista, è stata soprattutto l’occasione per rivederlo finalmente calcare un tappeto rosso.

In quel di Los Angeles, sfilando davanti ai flash dei fotografi al Westwood Regency Village Theatre, l’attore cinquantaduenne ha rivelato a Variety:

Mi ero prefissato l’obiettivo di camminare su questo red carpet. Come sto? Ora sembro un pochino malconcio, ma vi assicuro che questo show è ciò che mi sprona a stare meglio e dà la forza di migliorare giorno dopo giorno. Oggi mi sto davvero divertendo e sono felice di essere riuscito a essere qui.

In Rennervations, con l’ausilio di un team di esperti, l’attore cura il recupero di veicoli dismessi per donarli a comunità e realtà che ne hanno un disperato bisogno. Uno progetto a cui Jeremy Renner crede molto, ma che: