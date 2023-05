Arnold Schwarzenegger ha voluto ricordare con passione tutto il talento del collega Bruce Willis, ritiratosi dalle scene nel marzo del 2022 a causa della diagnosi di demenza frontotemporale: “Penso che sia fantastico. È sempre stato una grande star e lo rimarrà anche negli anni”, ha dichiarato il volto di Terminator nel corso di un’intervista per CinemaBlend di sabato 27 maggio 2023.

L’ex governatore della California ha ritagliato uno spazio per esprimere tutta la stima nei confronti del celebre produttore cinematografico e attore di fama mondiale con cui, nel 2010, ha collaborato sul set de I Mercenari, uno degli action movie più conosciuti di Sylvester Stallone:

Penso che verrà ricordato per sempre come una star fantastica. E anche come un uomo gentile. A causa delle sue condizioni di salute, capisco perché abbia deciso di ritirarsi. Anche se, in generale, nessuno di noi va veramente in pensione: noi eroi d’azione, ci ricarichiamo.

Le parole della stella del cinema, reduce dalle ultime riprese di Fubar, la serie Netflix di Nick Santora, disponibile negli Stati Uniti dal 25 maggio 2023, si è dimostrato un degno rivale del celebre Bruce Willis, raccontando con grande ironia alcune delle sfide che, da sempre, hanno caratterizzato il loro rapporto professionale.

“Vuoi sapere perché non sarai una star d’azione?”, aveva domandato Arnold Schwarzenegger al collega durante una cena al ristorante: “Perché hai le braccia come degli stuzzicadenti”, si legge tra le righe de Il Fatto Quotidiano. La grande forza dell’ironia e lo spirito di competitività dimostrati dall’attore 75enne, non hanno mai smesso di abbandonarlo e, anche in questa occasione, ha voluto condividere con i fan alcuni degli episodi più esilaranti trascorsi in compagnia del protagonista de Il Quinto Elemento.