Per celebrare il Pride Month 2022, Cher e Donatella Versace, due vere e proprie icone del mondo fashion, si sono unite per dar vita a una capsule collection in edizione limitata firmata Chersace.

La collezione è in vendita solo nel mese di giugno, per celebrare proprio questo mese e la comunità LGBTQ+ al grido di “Love and Unity”. Una parte del ricavato delle vendite di Chersace, infatti, verrà devoluto a Gender Spectrum, ente di beneficenza scelto da Cher e Donatella per il suo lavoro a sostegno dei giovani adolescenti queer.

Questa associazione lavora per creare ambienti inclusivi e sensibili per tutti i giovani, fornendo programmi, risorse e informazioni online che i ragazzi, le loro famiglie e gli operatori sanitati possono utilizzare per approfondire la loro comprensione del genere e apprendere il valore del sostegno da parte degli adulti.

Nella capsule collection Chersace, i colori dell’arcobaleno si stagliano sullo sfondo nero della t-shirt, al costo di 300 euro, del cappellino che arriva a 290 e dei calzettoni per 80 euro. “La nostra è un’amicizia di vecchia data – racconta la Cher a Fashion Magazine -. Ci è sembrato giusto che la nostra prima colab fosse dedicata alla causa LGBTQ+ e alla celebrazione di una comunità che significa così tanto per entrambe”.

“Ho sempre sognato di collaborare con Cher e finalmente il sogno è diventato realtà – afferma Donatella Versace -. Sono felice di poter sostenere questa associazione, in grado di esercitare un così forte impatto positivo, soprattutto sulle giovani generazioni”,