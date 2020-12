Se c’è una cosa su cui siamo tutti d’accordo è lasciarci questo anno alle spalle: quale modo migliore per farlo e guardare al futuro che scoprire le tendenze dei colori della moda Primavera-Estate 2021? Le indicazioni sulle nuance di cui ci vestiremo con l’arrivo della bella stagione arrivano dalle passerelle più importanti. I brand, nonostante le restrizioni per arginare la diffusione del Covid-19, hanno trovato il modo, tra presentazioni online e eventi dal carattere intimo, di lanciare le loro collezioni e di permetterci di scoprire in anticipo la moda che verrà.

Milano Moda Donna, Paris Fashion Week, Londra e New York sono concordi: sarà una stagione piena di colori energetici e brillanti, accanto a tinte tenui e classiche che regalano un effetto di serenità e certezza.

I colori della moda Primavera-Estate 2021

Si tratta, a ben vedere, di una proposta perfettamente in linea con i colori Pantone 2021. Quest’anno, infatti, l’istituto Pantone ha scelto non uno, ma ben due colori a guidare le palette di design. Si tratta del grigio Ultimate Gray e dl giallo Illuminating. “Il mix tra Ultimate Gray, stabile nel tempo, e il giallo vibrante Illuminating esprime un messaggio di positività supportato da grande forza”, ha raccontato l’Executive director del Pantone Color Institute Leatrice Eiseman. “Concreta e salda, ma al tempo stesso calorosa e ottimistica, questa combinazione ci trasmette un senso di resilienza e di speranza. Abbiamo bisogno di sentirci incoraggiati e risollevati; è un qualcosa di essenziale per la mente umana”.

Quali sono le altri tinte che sceglieremo per vestiti, scarpe, borse, fantasie? Ecco le proposte più ricorrenti avvistate in passerella, quelle con cui non potrete sbagliare, come indossarle e gli abbinamenti più in voga.

Giallo calendula

Come era facile immaginare, il giallo non poteva mancare tra i colori della moda Primavera-Estate 2021. Questa tonalità dorata, vista anche a tinta unita da Alberta Ferretti, è stata abbinata a colori caldi come il rosso, l’arancione e il marrone caramello.

Azzurro cielo

Al giallo (come visto da Fendi), all’arancione e al rosa acceso, altre tinte hot di stagione come vedremo, si abbina il color cielo, un pastello fresco e delicato al tempo stesso.

Arancione zucca

Continua il successo di questo arancione vitaminico e carico di energia, ma al tempo stesso ispirato ai colori della natura. Si può abbinare a altre nuance calde e terrose, oppure come fa Valentino con un bel viola o un lilla a contrasto.

Giallo buttercream

Un giallo chiaro classico, perfetto per le occasioni eleganti, come con l’abito firmato Lanvin, per il tempo libero e per le giornate in ufficio. Un neutro elegante che, con l’arrivo dell’abbronzatura, donerà alla pelle un contraltare dorato.

Fucsia

I rosa caldi, accesi, vividi, che non passano di certo inosservati, saranno tra i protagonisti della stagione, come vista ampiamente nella collezione proposta da Isabel Marant, che li ha scelti per fantasie e capi di ispirazione anni Ottanta. Dal pesca al lampone, passando per le declinazioni neon, lungi dall’essere un colore che esprime una femminilità placida e sottotono, esalta invece forza e voglia di vivere.