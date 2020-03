Come abbinare i colori pastello

Verde acqua, giallo canarino, celeste, rosa pesca, lilla e lavanda: saper abbinare i colori pastello diventa fondamentale anche per mescolare le nuance più in voga nella moda Primavera-Estate 2020.

Sono le nuance più romantiche delle palette fashion a colorare i guardaroba della bella stagione, dagli abiti in stampa floreale alle gonne a corolla, dai blazer di taglio maschile fino ai pantaloni morbidi a vita alta.

Star e it girl insegnano a indossare i colori pastello in total look o a mescolarli tra loro per un risultato luminoso e ricco di grazia che sa di vacanza, in outfit perfetti sia per eventi speciali che per la vita di tutti i giorni.

Tutti da provare anche gli abbinamenti con nuance più decise, anche in look color block, poiché smorzano la tinta forte e ammorbidiscono il risultato finale: un rosa pastello renderà più sobria una giacca fucsia, mentre un verde menta può ingentilire un verde smeraldo. Largo al rosa pesca, cipria e nude accostati al rosso e all’arancione.

Abbinare i colori pastello come Caroline Daur

Fashion blogger e modella tedesca, Caroline Daur non manca durante ogni fashion week di regalare qualche spunto tutto da copiare: sa di dolcissimi macarons l’outfit con crop top in maglia, pantaloni a vita bassa e clutch dove ha mescolato sapientemente il lilla, il rosa e il celeste chiarissimo.

Creare un outfit pastello come Bella Hadid

Più deciso l’accostamento scelto da Bella Hadid: la modella, durante la Paris Fashion Week, ha sfoggiato un blazer doppiopetto rosa confetto su una camicia ton sur ton e jeans chiari. A donare un tocco più aggressivo, gli anfibi oversize neri.

Nicki Hilton in nuance pastello

In occasione della presentazione della collezione moda di Olivia Palermo, Nicki Hilton ha indossato un total lool albicocca chiarissimo: camicia con fiocco e profondo décolletée con gonna fluido midi a cui ha abbinato décolleté in pelle beige e una clutch argentata.

Il look di Gigi Hadid

Durante la Milano Moda Donna, Gigi Hadid è stata vista per le strade della città meneghina in compagnia della collega Kendall Jenner. Per lei una jumpsuit celeste e verde pastello su cui ha sovrapposto un cappotto dalle spalle oversize di un profondo – e azzecatissimo – verde smeraldo.

Verde acqua: come lo abbina Elle Fanning

Risale a qualche tempo fa lo scatto di Elle Fanning sul set di Un giorno di pioggia a New York, diretto da Woody Allen. Per lei la costumista Suzy Benzinger ha optato per un golfino di cachemire verde acqua indossato con una mini a pieghe verde e beige, tracolla color cuoio e ballerine color nude.

Gwyneth Paltrow in azzurro

Gwyneth Paltrow ha partecipato all’edizione 2020 del Writers Guild Awards West Coast Ceremony con un completo Haute Couture Primavera 2020 di Ralph & Russo: un tailleur di paillettes azzurro e argentato. Too much?