Milano è ancora una volta il centro dell’intreccio tra creatività e cultura. Dal 6 al 12 giugno ancora di più. Il capoluogo di provincia lombardo ospita infatti la Design Week 2022, con un’agenda ricca di appuntamenti imperdibili dove ammirare allestimenti unici e location da sogno (e in cui l’eco della moda si sente fortissimo). Non solo design, quindi: il Fuorisalone 2022 riempie la città di mostre, esposizioni e installazioni dei big names dell’universo fashion.

Da segnare assolutamente tra gli eventi da non perdere la presentazione degli Objets Nomades di Louis Vuitton, la nuova serie di mobili da collezione della casa di moda. Quest’anno sono protagoniste le silhouettes floreali con la Petal Chair di Marcel Wanders, designer olandese.

Immancabile nella to-do list anche la mostra multidisciplinare Prada Frames, a cura di Formafantasma, lo studio di design con base a Milano e Rotterdam. Per quest’iniziativa, sono previste tre giornate (dal 6 all’8 giugno) nella cornice della Biblioteca Nazionale Braidense, con talks tenuti da esperti che, tra le altre cose, hanno l’obiettivo di analizzare la relazione tra uomo e foresta. E con essa, anche il rapporto tra materiali ed eco-sistema, la necessità e la complessità di progettare habitat per ogni specie e l’importanza che assumono le connessioni reciproche.

Alla Milano Design Week 2022, nel Brera Design District (in via Palermo 10) va in scena, invece, l’artigianato tessile di Hermès, mentre Fendi “arreda” via Monte Napoleone e Cartier ricrea i suoi pezzi di design più iconici nel Garden di via Senato.