Un’accusa inaspettata è arrivata a seguito dell terza serata del MiAmi 2022, il “festival della musica bella e dei baci” organizzato da Rockit e Betterdays, che ha intrattenuto Milano dal 27 al 29 maggio. Francesco De Leo, cantautore indie pop ampiamente conosciuto nella nicchia milanese, ha accusato il più noto collega Calcutta – il cantautore che nel 2015 era salito alla ribalta con il suo disco Mainstream, raggiungendo la notorietà nazionale anche grazie a singoli come Cosa mi manchi a fare – di essere una persona violenta.

“Mi sembra giusto farlo sapere a tutti. Ci sono diversi testimoni. È giusto che voi sappiate quello che è accaduto“. Così De leo ha accusato Calcutta di averlo aggredito “senza senso alcuno” al termine dell’ultima serata del festival di musica italiana. “Mi ha tirato un pugno in faccia facendomi sanguinare il naso“, ha scritto sulle sue storie Instagram. Quel che è peggio – ha sostenuto – è che il cantante di Latina avrebbe anche minacciato di picchiare una sua amica.

“La cosa che mi fa più incazzare non è il pugno in faccia che ho ricevuto io. Ma che una persona adulta e benestante abbia minacciato di mettere le mani addosso ad una donna… Una mia amica che stava cercando di farlo rinsavire“, ha specificato il cantante che nel 2008, a Milano, aveva fondato la band L’Officina della Camomilla, per poi dedicarsi alla carriera da solista dal 2017 in avanti (È uscito a maggio 2022 il suo disco Swaroski).

De Leo ha poi continuato: “Invece che tranquillizzarsi ha minacciato di pestarla… Non ho parole. Spero ci sia una giustizia in questa storia. Mi dispiace anche dirlo pubblicamente… Ma questi atteggiamenti vanno condannati… Fatevi voi un’idea reale su che persona sia veramente questo trsite individuo“. Non è ancora arrivata nessuna risposta ufficale dal cantante di Mainstream.