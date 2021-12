Uomini e donne: Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono lasciati

La scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne Matteo Fioravanti, avvenuta a fine ottobre, aveva fatto scalpore perché avvenuta molto in anticipo rispetto ai tempi stabiliti. Matteo ha scelto la corteggiatrice Noemi Baratto durante una puntata qualunque, dopo essersi reso conto che per lei provava qualcosa di diverso rispetto a tutte le altre ragazze presenti in studio per lui.

Sembrava l’inizio di una bellissima storia d’amore che, però, è giunta al termine dopo soltanto poche settimane. I gossip sul loro allontanamento sono cominciati prima dell’effettiva fine della relazione. Matteo si era infatti trovato più volte a smentire, pubblicamente, le voci sulla presunta separazione, ma ora la notizia è ufficiale: Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono lasciati.

La conferma arriva proprio dall’ex tronista, che ha pubblicato un video su Instagram per raccontare ai fan cosa è successo con Noemi e perché hanno scelto di separarsi.

“Faccio questo video perché ve lo meritate, per i messaggi che mi avete mandato, per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno a me e a Noemi. Non è facile dire queste cose tramite un video, però ve le devo dire per forza. La relazione tra me e Noemi non è andata”.

A quanto pare, secondo le parole di Matteo, le numerose incompatibilità caratteriali avrebbero minato indelebilmente il loro rapporto. L’ex tronista non è sceso nei particolari, ma ha raccontato che entrambi hanno provato, per un periodo, a salvare la loro storia. Nonostante i tentativi, però, le cose non sono andate come sperato e, alla fine, hanno scelto comunque di dividersi.

Nel video, infine, Matteo ringrazia i suoi follower per i messaggi di conforto:

“Non entrerò tanto nel merito perché ho rispetto per lei e per me. Sicuramente sapete che ho fatto una scelta molto anticipata, ma non mi pento di nulla di tutto quello che ho fatto, lo rifarei altre mille volte. Sono iniziate a uscire toppe incomprensioni, differenze di carattere e tante altre cose che non dirò qui, per rispetto di entrambi. Ci abbiamo provato veramente tanto entrambi, fino all’ultimo. Non siamo due persone false. Vi ringrazio a tutti per i messaggi che mi mandate, vi voglio veramente tanto bene”.