Valentina Ferragni vittima di body shaming attacca gli haters

Così come Chiara Ferragni, anche la sorella Valentina Ferragni è molto amata dal popolo web tanto che il suo profilo Instagram ha raggiunto più di tre milioni di follower.

In questo periodo Valentina è in quarantena a casa con il compagno e continua a condividere con i suoi fan momenti di vita quotidiana tra esercizi fisici, esperimenti in cucina e pause relax.

Gli ultimi video pubblicati nelle sue stories di Instagram hanno, però, scatenato un putiferio sul web mandando su tutte le furie la sorella della famosa influencer. Nelle immagini Valentina si mostrava mentre era impegnata nel suo abituale ciclo di allenamento effettuando esercizi semplici da fare a casa per mantenersi in forma.

Purtroppo una hater ha preso di mira la ragazza lanciandole insulti gratuiti inerenti al suo corpo attraverso messaggi privati: “Sembri un barile“; “Sei Grassa“; “Fai troppo schifo“. Valentina si è, così, ritrovata per l’ennesima volta ad essere vittima di body shaming ma ha voluto rispondere a tono condividendo innanzitutto alcuni screenshot dei messaggi ricevuti.

La Ferragni si è, quindi, sfogata, rispondendo senza mezzi termini: “Continuo a ricevere messaggi in cui mi si ‘vieta’ di mostrare il mio corpo perché ‘faccio troppo schifo’ e per decenza pubblica dovrei evitare. […] Io non mi sento grassa, non mi sento indecente a pubblicare contenuti in cui mi alleno, in cui mi prendo cura di me e del mio corpo perché non sono io sbagliata, siete voi! È per colpa di gente come voi che le persone fragili si ammalano e si sentono sbagliate, ma invece lo siete voi“.

Valentina ha, così, continuato ponendo l’attenzione su come le critiche possano condizionare soprattutto le persone più deboli: “Io non pubblico questi messaggi per avere un consenso, ma per far capire alle persone che le parole pesano. Internet non è un mondo a parte in cui i sentimenti, le emozioni e i problemi non esistono. […] Se queste parole arrivano a persone fragili e sono in un brutto momento della loro vita, è la loro fine. Prima di scrivere commenti cattivi, pensate che non conoscete quella persona e non sapete come potrebbe reagire. Spero non insegnerete le stesse cattiverie ai vostri figli. Io spero sempre in un futuro dove tutte ci sosterremo“.