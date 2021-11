Il 24 novembre è il compleanno di uno dei volti più conosciuti e amati della tv italiana: Vanessa Incontrada. Presentatrice, attrice, showgirl e chi più ne ha più ne metta: ha esordito nel mondo dello spettacolo come modella, quando aveva soltanto 17 anni, e da quel momento non si è più fermata. Nel 2021 compie 43 anni, e per l’occasione ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un selfie in bianco e nero.

“Uauuuu cara Vanessa, 43 anni!!!!! Che vuoi che ti dica?? Ti dirò semplicemente tanti auguri!! Festeggiali come si deve, stai vicino alle persone che ami, goditi questa giornata di sole attorno a te e ricordati che sei sempre più vicina ai 50!!!!! Un besito“, ha scritto sui social la conduttrice di Zelig. Uno scatto sotto il quale moltissimi personaggi famosi hanno lasciato un commento per fare i loro auguri a Vanessa. Primo tra tutti proprio Claudio Bisio, suo grande amico e compagno di avventura nel programma comico di Canale 5: nel 2021 la coppia è tornata sul palco a 11 anni dall’ultima puntata condotta insieme. Tra gli altri, poi, ecco gli auguri di Antonella Clerici, Elodie, Nek, Giorgia, Francesco Arca, ma anche vecchie conoscenze di Zelig come Roy Paci.

Con la sua energia, la sua simpatia, il suo sorriso contagioso e il suo innegabile talento, la presentatrice e attrice spagnola ha conquistato negli anni il pubblico italiano. Dai programmi televisivi ai grandi eventi musicali come il Festivalbar e i Seat Music Awards, dalle fiction come Non dirlo al mio capo o Come una madre al cinema, Vanessa ha dimostrato di essere un’artista in grado di affrontare le sfide più diverse. L’ultima, in ordine di tempo, è Striscia la Notizia, che ha condotto nel 2021 al fianco di Alessandro Siani.