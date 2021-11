Verissimo, tutti gli ospiti della puntata del 7 novembre

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio, Verissimo torna su Canale 5 con tanti nuovi ospiti e altrettante storie da raccontare. Come ogni weekend, Silvia Toffanin si siede sulla sua poltrona di fronte a personaggi della tv, della musica, dello sport e molto altro, per intervistarli con il suo stile così amato dal pubblico. Dopo aver parlato, nella puntata del sabato, con il deputato Alessandro Zan, Francesco Renga, Carolina Crescentini, Francesca Barra e la coppia di ballerini Veronica Peparini e Andreas Muller, domenica 7 novembre la presentatrice è pronta ad accogliere nuovi ospiti.

Tra loro c’è Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale di calcio che ha guidato gli azzurri alla vittoria del Campionato Europeo nell’estate 2021, dando il via all’impressionante numero di successi ottenuti dall’Italia nello sport e non solo. Rimanendo in tema di successi italiani, in studio insieme a Silvia Toffanin arriva anche Il Volo, il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che ha portato il bel canto in giro per il mondo, collazionando un trionfo dopo l’altro. L’ultimo, in ordine di tempo, è il loro nuovo album Il Volo sings Morricone, uscito il 5 novembre: un omaggio al Maestro Ennio Morricone, in occasione del primo anniversario dalla sua scomparsa. 12 tracce, di cui due inedite scritte da Andrea Morricone, figlio del compositore e direttore premio Oscar.

Ospite di Verissimo anche Iva Zanicchi, che ha debuttato su Canale 5 con il suo nuovo programma D’Iva. Due serate speciali per celebrare il 60 anni di carriera della cantante, in cui ripercorre i momenti più significativi. Nella prima puntata, andata in onda il 4 novembre, proprio Silvia Toffanin è stata ospite della trasmissione, in cui ha intervistato Iva: quest’ultima ha parlato della sua infanzia, del legame con la madre, del dolore per la perdita del fratello. Nel salotto di Canale 5, infine, trova posto anche Red Canzian, bassista e voce dei Pooh.