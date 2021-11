D’Iva è lo spettacolo in due serate, 4 e 11 novembre 2021, che va in onda su Canale 5 e tra musica, aneddoti e ricordi, ripercorre i 60 anni di carriera dell’Aquila di Ligonchio Iva Zanicchi. Uno show tutto dedicato alla cantante soprannominata così proprio per le sue doti canore. Nata il 18 gennaio 1940 proprio a Ligonchio, un comune in provincia di Reggio Emilia, si è fatta subito strada nel mondo della musica calcando i più prestigiosi palcoscenici internazionali.

Dalle canzoni popolari, ai brani impegnati di Theodorakis per arrivare alle tre vittorie al Festival di Sanremo passando ai successi televisivi, alle fiction fino al teatro e alla sua attività di scrittrice. E ora un programma che la celebra e in cui canta anche il suo nuovo singolo Lacrime e Buio dove racconta di una donna che ha subito molto nella vita ma che ha la forza e il coraggio di rinascere. Della sua vita, del suo lavoro si sa praticamente tutto, ma ci sono alcune curiosità che forse non tutti conoscono.

Il soprannome di Iva Zanicchi, l’Aquila di Ligonchio nasce dalla creazione di una sorta di moda creato dai media come accadde per Mina (la Tigre di Cremona), Patty Pravo (la Civetta di Venezia), Milva (la Pantera di Goro), Rita Pavone (la Zanzara di Torino), Orietta Berti (la Capinera di Cavriago), Nada (il Pulcino di Gabbro).

Durante un viaggio negli Stati Uniti con Gianni Morandi pare abbia ricevuto avances da parte di Frank Sinatra e se non fosse stata sposata avrebbe ceduto volentieri.

È una delle poche artiste italiane a essersi esibite al Madison Square Garden di New York e al Teatro Regio di Parma, palco destinato nella sua storia quasi esclusivamente alla lirica.

Ha posato per PlayBoy, ma ha poi rivelato di essersi pentita e pare avesse tentato di comprare tutte le copie in circolazione.

La sua famiglia era molto cattolica ed è cresciuta nel rigore di questa religione mantenendosi casta fino al matrimonio, cioè a 26 anni.