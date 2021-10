“Voglio aiutare le persone“. Lady Gaga non ha mai nascosto che uno degli obiettivi in ​​cima alla sua lista di priorità e quello di poter dare sostegno alle persone che ne hanno bisogno. E ora, la cantante e attrice 33enne ha deciso di usare la sua fondazione – la Born This Way Foundation che ha co-fondato nel 2012 con sua madre, Cynthia Germanotta – per dare voce a chi non ce l’ha, realizzando un libro intitolato Channel Kindness: Storie di gentilezza e comunità.

Si tratta di un volume, già disponibile in America e che uscirà in Italia il 9 novembre 2021, che raccoglie le testimonianze di giovani di tutto il mondo che hanno affrontato con resilienza e gentilezza le difficoltà della vita. Cinquantuno storie potenti, per ragazzi e adulti, che ci ricordano che anche i più piccoli atti di bene posso fare la differenza nell’esistenza di una persona.

Le storie evidenziate nel libro sono scritte da giovani che fanno parte della Born This Way Foundation, come Juan Acosta, studente universitario che si batte per i diritti della comunità LGBTQ+ nella sua città natale, a Woodland, in California, e Hana Mangat, che scrive di aver assistito ad un miracolo, quando i propri cari, perennemente in lite, hanno unito le forze per salvare la vita di uno sconosciuto. Ad accompagnare i racconti sono i messaggi personalizzati forniti dalla stessa Lady Gaga: “La gentilezza guarisce le persone, guarisce il mondo ed è ciò che ci unisce”.

L’intento, insomma, è quello di portare avanti la missione di costruire un mondo più gentile e coraggioso, ricordando sempre che “la gentilezza può salvare la vita, costruire comunità, metterci in contatto gli uni con gli altri, e le storie in questo libro ne sono la prova. La gentilezza è inclusione, coraggio, compassione, rispetto di sé e una guida che conduce all’amore“.