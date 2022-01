Il principe William E Kate Middleton non hanno in programma nessun incontro con il principe Harry e Meghan Markle. A rivelarlo è l’autore del libro Prince Harry: the inside story, Duncan Larcombe, il quale ha preso parte ad un’intervista per il magazine OK!.

I due fratelli e le loro mogli non si rivedranno negli Usa, ha spiegato Larcombe: “Vista la situazione, in alcun modo il principe William vorrà condividere parte di un viaggio ufficiale, in cui lui rappresenta la Regina, la Gran Bretagna e il Commonwealth, con il principe Harry”.

Dal momento che il principe Harry non fa più parte della famiglia reale, pur avendo mantenuto il titolo di duca, d’ora in avanti lui e la moglie Meghan Markle dovranno ricevere un invito per poter partecipare agli eventi con il fratello William e Kate Middleton.

“Harry naturalmente è ancora un principe, ma la coppia non è più royal, per cui, in base a quanto ci è stato comunicato da fonti di Palazzo, Harry e Meghan non si potranno unire a Kate e William nel viaggio ufficiale. Non ci sarà nessun ricongiungimento tra loro”, ha poi ribadito Larcombe.

A quanto pare, però, al momento nessun invito privato è stato preso in considerazione dei duchi di Cambridge. Intanto, la coppia ha preparato per Natale una cartolina di auguri resa pubblica al paese, nella quale compaiono insieme ai loro figli, George di 8 anni, Charlotte di 6 anni e Louis di 3 anni. La famiglia ha preso parte ad un viaggio in Giordania e ha voluto condividere su Instagram lo scatto del momento immortalato con i figli.