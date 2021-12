Natale è ormai alle porte e, puntuale come sempre, anche per il 2021 è arrivata la cartolina con la quale i Duchi di Cambridge augurano buone feste agli inglesi. Una tradizione a cui il principe William e Kate Middleton sono molto legati: ogni anno, infatti, poco prima del 25 dicembre condividono un perfetto ritratto di famiglia, in cui compaiono insieme ai loro figli. Questa volta, però, hanno deciso di optare per qualcosa di un po’ diverso dal solito.

La tradizione vuole che la fotografia di Natale venga scattata nei giardini di Anmer Hall, la residenza nei pressi di Sandringham House dove la regina Elisabetta trascorre le feste. Per il 2021, invece, i Cambridge hanno scelto un’immagine che li ritrae in Giordania: lo scatto, infatti, risale a inizio anno, quando i Duchi hanno vi fatto visita. La differenza rispetto agli anni precedenti è evidente anche nell’abbigliamento della famiglia: se solitamente sono avvolti da pensanti maglioni di lana per ripararsi dal gelido inverno inglese, questa volta appaiono in abiti estivi e svolazzanti.

Kate Middleton indossa un meraviglioso abito chemisier lungo verde oliva, perfettamente abbinato alla polo color cachi e ai bermuda beige del principe William. In pantaloni corti anche i due principini George (8 anni) e Louis (3 anni), mentre la principessa Charlotte (6 anni) sfoggia un abitino a quadretti bianchi e azzurri. Un dettaglio che non è sfuggito ai più è il fatto che marito e moglie poggiano la mano l’una sulla gamba dell’altro: un gesto discreto ma molto dolce.

Nonostante il cambio di location per la tradizionale foto natalizia, la Giordania non è una scelta casuale per i Duchi di Cambridge: Kate Middleton è infatti molto legata a questo Paese, dove ha trascorso alcuni anni della sua infanzia a causa del lavoro del padre, manager della British Airways. La fotografia, che è stata condivisa sulle pagine social ufficiali, è accompagnata da una frase: “Siamo lieti di condividere una nuova immagine di famiglia, che rappresenta la cartolina di Natale per quest’anno“. Un anno difficile per il Regno Unito e per il mondo intero: gli auguri sono dedicati a tutto il personale sanitario che si è impegnato nella lotta al Covid-19.