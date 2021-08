Windstorm-Uniti per sempre: in prima tv su Canale 5 il quinto capitolo

Gli amici della scuderia di Kaltenbach ritornano nel quinto capitolo della celebre saga tedesca Windstorm. Continuano in questo ultimo atto, dal titolo Windstorm-Uniti per sempre, in onda in prima tv su Canale 5 il 26 agosto 2021, le avventure di Mika, Ari e del celebre cavallo che dà il nome alla pellicola. Diretto e scritto da Lea Schmidbauer, il lungometraggio è la continuazione dei film Windstorm-Liberi nel vento, Windstorm 2-Contro ogni regola, Windstorm 3-Ritorno alle origini e Windstorm 4-Il vento sta cambiando.

Nell’ultimo film i protagonisti ne avevano viste delle belle: la fattoria era a rischio fallimento, Mika era in coma e Ari aveva salvato la tenuta e Windstorm dallo spietato addestratore di cavalli Thordur Thorvaldson. Ora, il trailer ci fa intuire che la nuova trama inizia quando un violento temporale estivo costringe un circo equestre itinerante a cercare rifugio presso la scuderia.

Ari diventa ben presto amica di Carlo, un ragazzo del circo e, sebbene da sempre sia affascinata dall’equitazione, nel mondo circense vede un lato oscuro per i cavalli. Insieme a Carlo e a Windstorm, escogita un piano audace per aiutare Hurricane, un vecchio stallone da esposizione. Ma l’astuto e oscuro direttore del circo Yiri, padre di Carlo, capisce il piano dei ragazzi e ne approfitta per mettere in grave pericolo Windstorm. Quando Mika torna dal Canada, i tre ragazzi si uniscono e faranno di tutto per salvare il loro amico.

Questo quinto film è stato presentato a tutti come quello finale della serie. Ma un post dell’autrice Lea Schmidbauer ha lasciato aperta una possibilità che questo non sia davvero quello definitivo. La scrittrice ha postato su Instagram la foto con una didascalia nella quale ha annunciato l’uscita di un altro volume della collana che potrebbe diventare il sesto appuntamento cinematografico.