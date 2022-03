Nella 45esima puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda lunedì 28 febbraio 2022, sono stati tanti i concorrenti a finire in nomination, e tra questi c’è anche Davide Silvestri, votato da Lulù Selassié. A due settimane dalla fine del reality, prevista per il 14 marzo, la cerchia dei possibili vincitori si restringe sempre più e chi è al televoto ora potrebbe dire addio al podio.

L’ex attore di Vivere ha scoperto subito chi l’ha nominato, visto che nessuno l’ha votato palesemente. Le uniche coinquiline ad aver fatto la loro nomination in segreto, del confessionale, sono state Delia Duran, che ha detto subito di aver votato Miriana Trevisan, e Lulù Selassié.

A diretta terminata Davide Silvestri, senza troppi convenevoli, si è subito espresso contro la principessa etiope, dandole della falsa:

“Lulù è doppiogiochista e proprio bugiarda. Le parlerò e glielo dirò. Sono arrabbiatissimo con Lulù. Sono proprio nero […] Io me la sono presa con Soleil per l’affetto che c’è e ho perdonato Lulù che mi ha dato dell’infame. Ho sbagliato, non dovevo fargliela passare a lei”.

E pensare che prima di questa puntata sembrava che Davide Silvestri e Lulù Selassié avessero sotterrato l’ascia di guerra, dopo che quest’ultima aveva usato nei confronti dell’attore parole molto dure, chiamandolo anche “infame”. “Mi hai fatto rimanere male, ho sperato che ci fosse la possibilità di parlare con te perché ci tenevo”, aveva commentato l’attore che aveva aggiunto:

“Ti ringrazio per le scuse, però mi raccomando… io sono abbastanza forte anche se a volte non sembra. Però è ovvio che alcune cose feriscono”.

Ora la pace apparente è crollata e a calmare il concorrente ci hanno pensato Barù e Soleil Sorge, che durante la notte hanno ascoltato lo sfogo di Silvestri. A mente fredda, lui poi ha ragionato e a prescindere da come andrà al televoto di giovedì 3 marzo, ha detto: “Me la godo fino alla fine e non me la prendo più…”.