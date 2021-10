Tutto pronto per la 23esima edizione del World Pasta Day, l’evento istituito nel 1998 da International Pasta Organization (IPO) e Unione Italiana Food (Aidepi). Una giornata intera dedicata al piatto simbolo della dieta mediterranea e che ormai è il cibo più apprezzato al mondo. Solo nel 2020 si è registrato un consumo totale di ben 17 milioni di tonnellate di questo alimento, con il Bel Paese in testa. Ma ci sono anche altri dati, meno confortanti: secondo Oxfam, 20 milioni di persone in più hanno sofferto la fame.

Questa edizione 2021 dell’iniziativa si chiama Al Dente e le due associazioni che l’hanno ideata hanno colto l’occasione per lanciare una gara di solidarietà invitando i pastai di tutto il mondo a preparare piatti per le Caritas di Milano, Roma, Napoli e Palermo. Chiunque può aderire preparando o semplicemente facendo una foto a un piatto di pasta e pubblicando poi lo scatto sui social con l’hashtag #haveagoodpasta, entro il 25 ottobre. Al raggiungimento di 300mila post verranno donati dei piatti dagli artigiani alle mense più bisognose.

All’appello di IPO e Aidepi, per festeggiare in modo benefico il World Pasta Day, hanno poi risposto 150 professionisti della ristorazione italiana e internazionale che hanno scelto di aderire al progetto, creando una ricetta a tema. Anche questa sarà condivisa sui canali web con l’hashtag ufficiale per coinvolgere il pubblico e invitare gli altri a fare lo stesso. Un gesto semplice, una ricetta, una foto, una condivisione social della tavola di un pranzo con amici, colleghi e familiari, ma che in questo giorno può fare la differenza.

#WorldPastaDay, 150 ricette di pasta "scaldacuore" e anti spreco per raccontare l'anima solidale della pasta #haveagoodpasta https://t.co/ztgMXBgE9V October 20, 2021

Altra iniziativa benefica da ricordare è quella della De Cecco insieme al Banco Alimentare. L’attore turco Can Yaman, testimonial delle recenti campagne pubblicitarie dell’azienda realizza una semplice videoricetta preparando gli Spaghettoni n.414 con un classico sugo all’amatriciana. Per ogni like ricevuto, De Cecco donerà a Banco Alimentare una confezione di pasta da 500gr con l’obiettivo ambizioso di arrivare a 500mila like, pari a 250 tonnellate di pasta, l’equivalente di oltre 3 milioni di pasti. Can, inoltre, ha devoluto il suo compenso a favore dell’iniziativa.