Frigo portatile: tipologie e prodotti

Con l’arrivo dell’estate, delle prime giornate in spiaggia, di gite e pic nic, di lunghi spostamenti in auto per viaggi e vacanza, il frigo portatile diventa un piccolo elettrodomestico indispensabile: conoscerne bene le tipologie consente di scegliere tra i prodotti quello più adatto alle proprie esigenze.

Questi mini frigo o ghiacciaie sono ideali per avere a portata di mano bevande ghiacciate quando si passa una giornata all’aperto, per mantenere freschi (ma anche caldi, come vedremo) i cibi durante il trasporto, per il massimo comfort in campeggio, al mare, in montagna.

A seconda della tipologia, abbattono circa il 30-50% della temperatura esterna e, non essendo veramente frigoriferi, non fanno rumore (o ne fanno pochissimo) e sono a basso impatto ambientale perché non contengono gas freon. Il frigorifero portatile, infatti, non va confuso con i frigoriferi in formato ridotto, come quelli dei mini bar, che sono dei frigo a tutti gli effetti, con compressore e gas refrigerante

Frigo portatile: le tipologie

Esistono diversi tipi di mini frigo portatili, adatti alle varie necessità e a budget più o meno alti. Per semplificare, li abbiamo divisi in base alle caratteristiche più evidenti e decisive.

Box frigo non elettrico

Il frigo portatile non elettrico, senza alimentazione, è una scatola rivestita con isolanti termici, in grado di mantenere freschi liquidi o cibi.

Utilizzata insieme a ghiaccio o piastre eutettiche (cioè i ghiaccioli riutilizzabili, i “siberini”), la cella rimane fredda per moltissime ore.

Frigo portatile elettrico per casa e per auto

Il frigo portatile elettrico, grazie all’alimentazione, è in grado abbassare stabilmente la temperatura. Solitamente si va da 12 a 230 V, dunque è adatto sia alle prese di corrente che all’automobile. Può arrivare fino a circa 18°/20° C in meno rispetto a quella esterna.

Esistono anche proposte che, grazie a una batteria ricaricabile, funzionano senza spina fino a esaurimento della carica.

Alcuni modelli di mini frigo elettrico hanno la capacità mantenere anche i cibi caldi, fino a 60° C. Una funzione molto gradita durante l’inverno o per chi prepara pasti caldi da trasportare, in ufficio o per un viaggio. Semplificando, infatti, questi elettrodomestici sono dotati di una cella di Peltier, due placche di silicio reversibili che possono generare, a seconda della polarizzazione, caldo o freddo.

Mini frigo: i prodotti migliori

Dopo aver visto le caratteristiche principali di cui tenere conto durante l’acquisto, ecco i prodotti migliori da acquistare subito, per chi ha capito che – a partire da questa estate – senza frigo portatile proprio non potrà stare!

A tutta praticità Mobicool Frigo PortatileTermoelettrico Super robusto Per chi è alla ricerca di un prodotto capiente, robusto e con tanti piccoli dettagli che fanno la differenza 116 € su Amazon 179 € risparmi 63 € Pro Molto capiente

Con rotelle e maniglia retrattile

Alloggiamento portacavi Contro Nessuno

Il frigo portatile termoelettrico Mobicool è l’ideale per chi cerca un prodotto robusto, efficiente e pratico. Il volume interno di 39 litri anche pieno si trasporta facilmente grazie alle rotelle e alla maniglia retrattile. Con alimentazione 12/230V, adatto per casa e auto, ha una funzione ECO perfetta per ridurre il rumore, soprattutto di notte.

Funzione freddo/caldo AmazonBasics - Frigo Portatile Termoelettrico, 26 L, 12/230 V Classe energetica top Un prodotto versatile e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo 65 € su Amazon Pro Modalità ECO

Classe A+++

Capacità 26 litri Contro Nessuno

Questa borsa frigo firmata AmazonBasics da 26 l è comoda e ad alta capacità. Abbassa la temperatura interna fino a 18 °c al di sotto della temperatura ambiente e può anche mantenere i cibi caldi fino a 65 °c. Tra le comodità: indicatore con luce LED per la funzione caldo-freddo, due tipi di cavi, modalità ECO, manico di trasporto con bloccaggio e coperchio a cerniera per un accesso facilitato al vano.

La nostra scelta Severin Frigorifero Portatile Colorful Un prodotto completo, dal rapporto qualità/prezzo eccellente e il gradevole design 43 € su Amazon 89 € risparmi 46 € Pro Adatto per raffreddare e mantenere in caldo

Funzione ECO

Scomparto per il cavo integrato nel coperchio Contro Nessuno

Ci siamo subito innamorati del mini frigo portatile Severin. Il suo colore lo rende un elettrodomestico piacevole da portare in giro con sé e ha tutte le funzioni che si possono chiedere. Due prese, per casa e auto, coperchio removibile, funzione ECO, possibilità di mantenere sia il freddo che il caldo, spia di controllo.

Made in Italy GioStyle Frigo Termico Fiesta Minimal Una ghiacciaia "base", ma robusta, capiente e molto efficace 25 € su Amazon Pro Capienza 30 lt

Robusto

Leggero Contro Nessuno

Il box frigo Fiesta, firmato dagli specialisti di casa e tempo libero di GioStyle, è una ghiacciaia termica che, anche senza elettricità, mantiene molto bene il freddo, specialmente se l’aggiunta di ghiaccioli. Grande la capienza, 30 litri, per un prodotto classico adatto a gite di tutta la famiglia.

Il più economico Coleman Fliplid Ghiacciaia Versione mini Un prodotto mini dalle grandi prestazioni, perfetto per la merenda dei bambini o una birra tra amici 16 € su Amazon 19 € risparmi 3 € Pro Dimensioni compatte

Coperchio reversibile

Alte prestazioni Contro Nessuno

Infine, non possiamo non parlare di un prodotto davvero grazioso grazie alle sue misure “mini”, Fliplid di Coleman. Ha una capacità di 4 litri e un pratico coperchio reversibile, che può essere utilizzato come sistema di sicurezza e vassoio di chiusura. Raffredda fino a 9 ore grazie ai ghiaccioli (non inclusi) e ha spazio per 6 lattine da 33 cl.