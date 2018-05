Capita a tutte le coppie di inciampare in qualche bisticcio eppure fare pace dopo un litigio non è sempre così facile e scontato.

Che si tratti di una piccola scaramuccia per una questione di poco conto, piuttosto che di un diverbio legato a faccende più serie, per salvaguardare il benessere della coppia è necessario saper gestire i litigi, anche e soprattutto utilizzando le parole giuste per chiedere scusa.

Come fare?

Ecco 10 (efficaci) cose da scrivere per fare pace dopo un litigio.