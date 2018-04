Ville, casali, agriturismi: di location per matrimoni ce ne sono davvero tantissime. L’ultima frontiera per gli sposi amanti della natura? Sposarsi in un bosco, all’ombra di alberi secolari e in un’atmosfera rarefatta e fiabesca: un sogno? Niente affatto: esistono molte strutture immerse nel verde che offrono ai futuri sposi e ai loro ospiti questa possibilità.

Non solo per il ricevimento ma anche per la cerimonia civile che potrà essere allestita e officiata trasformando una radura in una romantica sala a cielo aperto. Rami, fiori e fili d’erba saranno gli elementi essenziali con cui giocare anche nella scelta del tema per le nozze, in quello che sarà, senz’ombra di dubbio, un matrimonio che lascerà il segno.

Leggi anche Location matrimonio economiche ed eleganti | Location matrimonio civile: idee classiche e originali

L’idea vi ispira? Ecco allora 5 location per matrimoni nel bosco.

Convento dell’Annunciata

Vicino al lago di Garda, immerso nella natura, il Convento è una dimora storica del 1455, una location chic ma anche semplice dove organizzare le nozze. La cerimonia potrà essere allestita nel giardino segreto, all’interno del meraviglioso parco, proprio come in un bosco. Tra i servizi offerti, catering e banqueting di qualità.

Via Annunciata, 19 46046 Medole (Mantova)

Bosco del Falco

Si tratta di un agriturismo completamente immerso nel bosco della Serenissima, e del tutto simile a un castello ottocentesco, perché ricavato da un antico casolare veneziano. Circondato da un parco di 4000 mq, offre la possibilità di allestire un banchetto esterno che offrirà a sposi e invitati la suggestione di trovarsi proprio all’interno di un bosco. A disposizione per il ricevimento anche tre ampie sale interne.

Via C. Battisti, 25, Volpago del Montello (Treviso)

La fiaba nel bosco

U a location che vanta un grandissimo parco con alberi secolari per meravigliosi banchetti en plein air. Lo staff è a disposizione per supportare gli sposi in ogni fase del matrimonio, dagli allestimenti a tema alla presentazione dei piatti fino alla cura di tutti i dettagli.

Via delle Betulle 22060 Novedrate (Como)

Villa Castelbarco

L’ala nord di questa meravigliosa dimora settecentesca è completamente affacciata sul bosco e offre una vista e un’atmosfera uniche. La Sala della Scuderia, infatti, vanta una terrazza che sembra sospesa sul bosco, perfetta per un ricevimento d’atmosfera.

Via per Concesa, 4, Vaprio d’Adda (Milano)

Il castello di Fahlburg

Pensando a un bosco, il primo pensiero va alla montagna. Ecco allora il posto ideale: un castello rinascimentale, in origine roccaforte medievale, in provincia di Bolzano. La location, immersa nel bosco, può essere affittata per matrimoni e ricevimenti fiabeschi.

Prissiano, Bolzano